‘Black-Out’ geselecteerd voor twee internationale televisiefestivals SDE

27 september 2020

17u13

Bron: VRT 0 TV De gloednieuwe reeks ‘ Black-out’, met onder meer Geert Van Rampelberg en Sara De Roo, is geselecteerd voor twee internationale televisiefestivals: het Tsjechische SERIAL KILLER en het Duitse SERIENCAMP. Dat meldt de VRT.

De Eén-reeks ‘Black-Out’, die voorlopig enkel te zien is op STREAMZ, beleefde haar internationale première op het Tsjechische televisiefestival SERIAL KILLER. De twee eerste afleveringen van de reeks werden aan het (Tsjechische) publiek en de professionele deelnemers van het festival digitaal vertoond. Bovendien is ‘Black-Out’ ook geselecteerd op het Duitse Seriencamp in München, het belangrijkste Duitse televisiefestival dat exclusief aandacht schenkt aan serial storytelling. Dat festival vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 22 november. Onlangs werd nog aangekondigd dat ‘Black-Out’ ook genomineerd is voor de prestigieuze Prix Europa 2020.

Producenten Helen Perquy en Philippe De Schepper zijn tevreden: “Het is bijzonder fijn om te merken dat de serie nu al internationale weerklank kent. Het energievraagstuk blijft brandend actueel, zeker de rol die kernenergie daarin speelt en niet alleen bij ons. Maar vooral: de reeks werkt als een page-turner. Je blijft samen met de hoofdpersonages zoeken naar wie achter de schermen aan de touwtjes trekt. Nu meer dan ooit vraagt een publiek naar verantwoordelijkheidszin en actie en zijn er dus voldoende redenen om de reeks relevant te noemen.”

De Eén reeks ‘Black-out’, nu op Streamz, in november op Eén.