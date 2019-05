‘Black Mirror’ lost drie trailers voor nieuwe seizoen SD

21 mei 2019

19u06 1 TV Op 5 juni verschijnt het vijfde seizoen van ‘Black Mirror’ op Netflix. Het seizoen telt amper drie afleveringen, maar die werden bedacht en geschreven door Charlie Brooker, het brein achter zowat de hele reeks. In afwachting van 5 juni kan je nu al een trailer bekijken voor elk van de afleveringen.

In de aflevering ‘Smithereens’ zie je Andrew Scott (‘Sherlock’, ‘Spectre’) aan het werk als een taxichauffeur met verborgen agenda, die in het middelpunt van de belangstelling komt te staan wanneer een doodgewone dag volledig uit de hand loopt. Ook Damson Idris en Topher Grace nemen een rol op zich.

De hoofdrol in ‘Rachel, Jack and Ashley, too’ is voor popster Miley Cyrus. Zij speelt ook in deze aflevering van ‘Black Mirror’ een popster, wiens leven echter niet zo rooskleurig is als het lijkt. Met ook Angourie Rice en Madison Davenport.

In ‘Striking Vipers’ blazen twee van elkaar vervreemde schoolvrienden hun vriendschap nieuw leven in en veroorzaken ze zo een reeks gebeurtenissen die hun leven voor altijd kan veranderen. In de hoofdrollen zien we Anthony Mackie (‘Avengers: Endgame’), Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie, Pom Klementieff en Ludi Lin.