'Black Mirror' krijgt vijfde seizoen én bijzondere teaser trailer MVO

06 maart 2018

10u35 0 TV Eerst een nieuwe trailer voor 'House of Cards' en nu ook nog eens een aankondiging van een nieuw seizoen 'Black Mirror': Netflix legt al haar kaarten in één keer op tafel. Om seizoen vijf te vieren plaatste de zender een video op Facebook waarin fragmenten uit de vorige seizoenen te zien zijn.

In de comments maken fans er een spel van om zo veel mogelijk afleveringen van de serie te herkennen in het korte spotje.

'Black Mirror' is een donkere serie die zich focust op de vooruitgang van de technologie en hoe die de mens zou kunnen beïnvloeden... op een negatieve manier. Zo speelt de reeks in op het collectieve gevoel van nervositeit dat de mensheid ervaart bij een leven in een voortdurend evoluerende technologische maatschappij.

Het vierde seizoen van de serie focuste zich bijvoorbeeld op het opsporen van kinderen door middel van een chip die wordt ingeplant in het lichaam...