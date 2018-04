'Bind Getrouwd'-stel Lieve en Aljosja kiezen voor lat-relatie: "We voelen ons nog niet klaar om ons oude leven op te geven" Glenda Smits

Bron: Dag Allemaal 0 TV Lieve (28) en Aljosja (29). Elke ‘Blind Getrouwd’-kijker vond hen meteen uitstekend bij elkaar passen. Alleen het echtpaar zelf leek dat niet te beseffen. Maar liefde kruipt waar ze niet gaan kan, en dus beslisten ze toch om getrouwd te blijven. Al wonen ze apart, en blijft het grote wauw-gevoel uit...

De mayonaise van ‘Blind Getrouwd’ heeft dan toch gepakt bij Lieve en ­Aljosja. Tijdens de wittebroodsweken werden de signalen steeds duidelijker. Hun plagerige ­steekjes naar elkaar, de knuffel­momentjes in de zetel, de vertederende dagboekfragmenten over de periode dat Aljosja in Amerika zat... Niemand die ­eraan twijfelde dat het koppel een ­ferme klik had. Maar waar ­bleven die vlinders? "Die vraag stelden wij ons ook!" zegt Lieve. "Ik amuseerde me wel met Aljosja, maar was dat genoeg? De verliefdheid bleef uit. Op een bepaald moment kreeg ik ook last van migraine, van al die druk en stress. Mentaal en fysiek was het een heel heftige periode."

Ervaarde jij dat ook zo, Aljosja?

Aljosja: "Absoluut. En dan ­moesten we, vijf weken na ons huwelijk, al beslissen of we ­wilden samenblijven. Vanaf week drie speelde dat al in ons hoofd. Dat bezorgde ons zóveel stress... Net in die periode moest ik vijf dagen naar Amerika, voor het huwelijk van een vriendin. Maar kijk: die afstand heeft ons allebei deugd gedaan."

Lieve: "Het gaf ons tijd om uit te rusten en even over alles bij te praten met vrienden en familie."

Die pauze kwam dus op een perfect moment.

Aljosja: "De afstand deed ons beseffen hoe hard we elkaar ­misten. Nadien hebben we echt gezegd: ‘Nu gaan we ervoor. We geven ons huwelijk een kans."

Lieve: "Nog niet met het idee: dit is voor de rest van ons leven, maar we hebben zoveel positieve eigenschappen bij elkaar ontdekt, dat we er echt iets van willen maken."

Proficiat! Jullie komen van ver. Op jullie trouwdag was het aftasten...

Aljosja: "We hadden die dag direct een vriendschappelijke klik, maar het overweldigende wauw-gevoel ontbrak."

Lieve: "Aljosja en ik hadden ­allebei een bepaald type in ons hoofd, en dat beeld klopte niet met wat we zagen. Maar kom, ik dacht: hij ziet er verzorgd uit, er staat geen monster voor mijn neus. Ik was al content dat ik niet gillend het gemeentehuis uit wou rennen." (lacht)

Aljosja: "We beseften allebei dat we eraan zouden moeten werken. De eerste avond van onze huwelijksreis hebben we daar op een terrasje, ver van de camera’s, een goede babbel over gehad: oké, we kijken verder dan de eerste aanblik en gaan zien waar dit avontuur ons brengt. Dat was voor ons een kantelpunt. En ook al was het geen liefde op het eerste gezicht, dat heeft ons niet tegengehouden om elkaar al snel vast te pakken en een kus te geven. Dat ging allemaal heel vlot."

Lieve: "Zoiets kan alleen als je je op je gemak voelt bij elkaar. Het was een goed teken."

Maar de vonk ontbrak. Is die ondertussen wel overgesprongen?

