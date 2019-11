"Bij ons onmogelijk”: Vlaamse ‘Big Brother’-kandidaten reageren op het Spaanse verkrachtingsverhaal Korneel Dobbels/Jan Devriese

22 november 2019

00u00 0 TV "Degoutant", zo omschrijven Vlaamse 'Big Brother'-kandidaten het verhaal uit de Spaanse versie. "Dit zou bij ons nooit gebeuren. Onmogelijk", meent Glenn Verhoeven, die in de eerste editie van het populaire programma te zien was.

Vlaamse ex-deelnemers

"Elke seconde werd alles minutieus gadegeslagen. Ik herinner me hoe Spillie deed alsof hij een joint had gerold om te kijken hoe de makers zouden reageren", aldus Glenn Verhoeven. In geen tijd was Walter Grootaers er om te kijken wat er gaande was. En ja, er was wel sprake van seks. Ik denk dat iedereen zich die beelden nog levendig kan herinneren, maar alles gebeurde met wederzijdse toestemming."

Dat het meisje opgedragen werd om over de feiten te zwijgen en lang op psychologische bijstand moest wachten, vindt Glenn vreemd. "Wij werden net volop ondersteund. Nooit heb ik druk ervaren om iets te verzwijgen."

"Ik ben er zeker van dat de ploeg onmiddellijk zou hebben ingegrepen, mocht er ook nog maar het minste vermoeden van misbruik zijn geweest", beaamt Ellen Dufour, die de tweede editie won.

De kandidaten werden op voorhand dan ook zorgvuldig gescreend. "De selectiecriteria waren heel streng", weet Jeroen Denaeghel uit de eerste reeks. "We werden zelfs door detectives gevolgd om te zien hoe wij ons in het dagelijkse leven gedroegen. Er was toen nog geen enkel programma van die aard geweest. De politiek zat er ook met een vergrootglas op. Ze wilden geen risico nemen bij de selectie van de kandidaten. Er zijn nooit ruzies geweest, zelfs niet verbaal, hoogstens een discussie. In het contract stond zelfs dat agressie naar anderen niet kon." (KD/JD)