'Big Little Lies' krijgt tweede seizoen Jill Casters

22u08

Bron: De Morgen 0 HBO TV De bekroonde HBO-serie Big Little Lies krijgt een vervolg. Nicole Kidman, Reese Witherspoon en schrijver David E. Kelley hebben opnieuw getekend voor het tweede seizoen van de indringende dramareeks.

Het tweede seizoen zal, net als het eerste, uit zeven afleveringen bestaan. Die zullen deels gebaseerd zijn op een verhaal van Liane Moriarty, auteur van het gelijknamige boek waarop de originele reeks geïnspireerd was. Andrea Arnold gaat alle zeven afleveringen regisseren. Dat heeft HBO vandaag bevestigd.

Goed nieuws voor fans is dat het grootste deel van de originele cast, onder wie Shailene Woodley, Alexander Skarsgard en Laura Dern, waarschijnlijk terugkeert.

Lees ook: Vrouwen aan de macht: deze spraakmakende Amerikaanse miniserie moet u gezien hebben

"Ik ben blij om opnieuw te kunnen werken met dit getalenteerde team", zegt producer Reese Witherspoon, die eveneens een rol voor haar rekening neemt. "Het geeft ons de kans om dieper te graven in de levens van deze intrigerende en verwarde families, en meer van hun verhalen aan het publiek te tonen."

Een startdatum voor de productie is nog niet bekendgemaakt, maar voor de opnames zou gemikt worden op de lente van 2018.

De geruchten over een tweede seizoen van Big Little Lies weerklonk sinds de eerste reeks tijdens de Emmy's naar huis ging met acht awards, waaronder beste miniserie en beste hoofdactrice in een miniserie voor Nicole Kidman. Achter de schermen hintten Moriarty, Witherspoon en Kidman al op een tweede seizoen.

Lees ook: Waarom vinden mannen niet de weg naar topserie 'Big Little Lies'?