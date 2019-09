Exclusief voor abonnees “Big Brother was de voorloper van Facebook” Dennis Jansen en Gudo Tienhooven

14 september 2019

20u20

Bron: AD.nl 0 TV Het is maandag exact twintig jaar geleden dat in Nederland de allereerste Big Brother op de buis verscheen. John de Mols ‘stiekem gluren’ -programma ging de hele wereld over, veranderde volgens makers en kenners niet alleen het tv-landschap. ‘Het was eigenlijk de voorloper van Facebook.’

Najaar 1998. Paniek op het kantoor bij John de Mol. ‘Het ís er al! Wat wij hebben gedacht, ís er al’, hoort de mediamagnaat die ochtend van een medewerker. ‘Er is een film, The Truman Show’. John de Mol zegt al zijn afspraken voor die dag af, roept zijn Big Brother-team bij elkaar en gaat de film – met Jim Carrey die niet doorheeft dat hij vanaf zijn geboorte door tv-camera’s wordt gevolgd – bekijken.



“Het is een gerucht”, roept Maarten Reesink, televisiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. Of het waar is of niet, het maakt niet uit, stelt hij. “The Truman Show bleek anders, heel erg uitvergroot. Maar het liet wel zien waar iedereen op dat moment mee bezig was. Reality-tv was in opkomst. Dan heb ik het over bewakingsbeelden en emotietelevisie, zoals Het Spijt Me, Love Letters en All You Need Is Love. Ineens stond Robert ten Brink bij je voor de deur.”

