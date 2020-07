‘Big Brother’ keert volgend jaar terug DBJ

23 juli 2020

18u30 0 TV Twintig jaar nadat ‘Big Brother’ de bakens verzette als het allereerste realityprogramma, keert VIER terug met de moeder aller realitysoaps. Dat doet de zender in samenwerking met het Nederlandse RTL5. Wie de nieuwe ‘Big Brother‘ zal presenteren is nog niet duidelijk, wel dat het programma in de loop van volgend jaar zal verschijnen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“’Big Brother’ is relevanter dan ooit”, zegt Annick Bongers, programmadirecteur SBS, over de terugkeer. “We staan in voortdurend contact met elkaar en de buitenwereld en presenteren een zo mooi mogelijke versie van onszelf. Maar wat gebeurt er als mensen plots naar binnen moeten kijken in plaats van naar buiten? Deze nieuwe ‘Big Brother’ wordt een ontzettend interessant experiment voor alle generaties.”

In september is het twintig jaar geleden dat het eerste seizoen van ‘Big Brother’ in Vlaanderen werd uitgezonden. Het concept is nog steeds hetzelfde. Tien mensen gaan honderd dagen lang het van de buitenwereld afgesloten Big Brother-huis in. Daar legt een batterij camera’s hun doen en laten vast. Tot in de slaap- en badkamer toe. Uit de stroom beeldmateriaal die dat oplevert, wordt elke dag een tv-programma van een half uur gefilterd. Om het allemaal wat spannender te maken, krijgen de deelnemers opdrachten voorgeschoteld en moet elke twee weken één van hen vertrekken. Wie uiteindelijk het langst in het huis blijft zitten, gaat met een grote geldprijs naar huis.

Inschrijven voor het nieuwe seizoen kan via www.bigbrother2021.com.