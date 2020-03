‘Big Brother Australië’ gestaakt vanwege coronavirus TK

22 maart 2020

13u52

Bron: ANP 0 TV In Australië zijn de opnames van ‘Big Brother’ voor twee dagen opgeschort. Een van de leden van de productie is mogelijk besmet met het coronavirus. Volgens producent TV Blackbox is iemand in de directe omgeving van de medewerker positief getest.

Channel Seven heeft de productie nu stilgelegd in afwachting van de testresultaten van het productielid. Mocht die persoon besmet zijn, dan wordt het project mogelijk veertien dagen opgeschort.



De kandidaten in het ‘Big Brother’-huis zijn op de hoogte en zijn volgens Daily Mail Australia erg geschokt. De kijkers krijgen de reacties van de kandidaten wel niet te zien. Het is onduidelijk wat er met de deelnemers gaat gebeuren, mocht de productiemedewerker positief testen. Volgens een verklaring van Endemol Shine Australia is de medewerker niet in het ‘Big Brother’-huis geweest.



In Australië is het programma waarmee Endemol aan het eind van de vorige eeuw een wereldhit scoorde weer van stal gehaald. Ook in Duitsland loopt er momenteel een reeks. Daar werden de deelnemers deze week pas ingelicht over de omvang van de pandemie.