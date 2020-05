‘Big Bang Theory’-sterren maken Amerikaanse versie van hitserie ‘Miranda’ LOV

12 mei 2020

11u00

Bron: ANP 7 TV De nieuwe sitcom van Jim Parsons en Mayim Bialik gaat in de winter van 2021 van start op de Amerikaanse zender Fox. De twee producenten gingen samen met het project aan de slag nadat ze jarenlang stelletje Amy en Sheldon hadden gespeeld in ‘The Big Bang Theory’ .

De nieuwe show is gebaseerd op de BBC-serie ‘Miranda’, geschreven door comedian Miranda Hart, die ook de titelrol speelt. Hart zal ook voor deze Amerikaanse versie als executive producer ingeschakeld worden. De comedyserie gaat over een sociaal onhandige vrouw die een fopwinkel runt. In de nieuwe serie zal Bialik de hoofdrol spelen en het personage Carla belichamen, die een kattencafé opent.

De serie van Bialik en Parsons zou in eerste instantie ‘Carla’ gaan heten. Bij de presentatie van de programmering van Fox maandag, stond de comedy echter op de planning onder de titel ‘Call Me Kat’. De show zou eigenlijk in het najaar al te zien zijn, maar vlak voordat de opnames van de pilot van start zouden gaan werd de productie gestaakt in verband met het coronavirus.

Volgens The Wrap zijn ook Swoosie Kurtz, Kyla Pratt, Cheyenne Jackson en Leslie Jordan gestrikt voor ‘Call Me Kat’. Parsons zou enkel de rol van producer op zich nemen en is voor zover bekend niet te zien in de serie.