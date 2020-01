‘Better Call Saul’ stopt na zesde seizoen MVO

17 januari 2020

17u43

Bron: ANP 0 TV De Amerikaanse zender AMC heeft een zesde seizoen besteld van ‘Better Call Saul’. Daarna valt het doek voor de prequel van ‘Breaking Bad’.

De aankondiging betekent dat fans nog kunnen uitkijken naar twee seizoenen van de show met Bob Odenkirk in de hoofdrol. De vijfde reeks gaat in de VS op 23 februari van start. Doorgaans voegt Netflix, dat de Nederlandse rechten van de serie heeft, de afleveringen een dag later toe aan het streamingaanbod.

‘Better Call Saul’ draait om Saul Goodman, de louche advocaat uit ‘Breaking Bad’. De serie volgt hem in de zes jaren ervoor, waarin hij in eerste instantie nog zijn eigen naam, Jimmy McGill, gebruikt. Ook blikt ‘Better Call Saul’ zo nu en dan vooruit, naar een tijd waarin de raadsman onder weer een andere identiteit opereert. Daarin heet hij Gene en is hij een ongelukkige werknemer van een kaneelbroodjeszaak.

De makers van de serie maakten donderdag op een persdag van AMC in Los Angeles bekend dat het zesde seizoen van ‘Better Call Saul’ dertien afleveringen krijgt, drie meer dan het geval was in de eerste vijf reeksen. Daarmee komt het totaal aantal episodes van de serie uit op 63, één meer dan voorganger ‘Breaking Bad’.