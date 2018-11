‘Better Call Saul’-acteur geeft toe: “Ik heb mijn eigen arm eraf gesneden” MVO

12 november 2018

11u40 0 TV Todd LaTourrette, die recent verscheen in de ‘Breaking Bad’-spin-off ‘Better Call Saul’, gaf toe dat hij zijn eigen arm afsneed tijdens een psychotische aanval, 17 jaar geleden.

De acteur uit Albuquerque, New Mexico, had lange tijd beweerd dat hij een veteraan was die zijn arm had verloren tijdens de strijd.

De waarheid was echter heel wat anders. LaTourrette is bipolair en nam destijds zijn medicatie niet. “Ik heb mijn hand afgesneden met een Skil-zaagmachine. Een soort cirkelzaag.”

Tegen casting-directors loog hij echter dat hij zijn arm was verloren als soldaat in het buitenland, want dat leverde hem makkelijker rollen op. Zo speelde hij in ‘Longmire’ (2014), ‘A Bird Of Air’ (2011) en ‘The Men Who Stare At Goats’ (2009).

“Het is vreselijk, wat ik heb gedaan. En erover liegen was nog erger. Iedereen die denkt dat ik het deed om aandacht te krijgen, zit ernaast.”, zegt hij nu.

LaTourrette hoopt dat zijn bekentenis andere mensen met psychische problemen zal aanzetten om hulp te zoeken. “Het is aan jou om elke ochtend of avond je medicatie in te nemen. Zorg ervoor dat jou niet overkomt wat mij is overkomen. Want geloof mij, het gebeurt snel, het gebeurt voor je het weet...”