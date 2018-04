'Belgium's Got Talent' Goes Classic vanavond DBJ

06 april 2018

Met nog één auditieaflevering én één Golden Buzzer – die van Laura en Koen – te gaan, is het vanavond alles of niets voor de kandidaten van Belgium’s Got Talent. Onder andere de 52-jarige Marc uit Merksplas hoopt op de valreep nog 3 ja’s te krijgen van de jury. Hij werd pas vorig jaar gebeten door de muziekmicrobe en besloot les te volgen aan de muziekschool. Marc koos voor klassieke zang en hoopt met zijn auditie anderen te inspireren. Het wordt alleszins een auditie die niemand zag aankomen.