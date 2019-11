‘Belgium’s Got Talent’-finalisten Bram en Irina: “Twee jaar geleden zijn we met ons tweeën naar beneden gevallen” MV

15 november 2019

10u00

Bron: TV Familie 2 TV Met hun acrobatische dansact kregen Bram (35) en Irina (42), ofte Vilja Duo, van een omvergeblazen jury een felbegeerde plek in de finale van ‘Belgium’s Got Talent’. “ Wat een geschenk”, glundert Bram, een voormalige leerkracht Lichamelijke Opvoeding, in TV Familie.

“Hier hadden we stiekem op gehoopt”, zegt Irina, die lesgeeft in een dansschool. “We dachten dat we met onze meer ingetogen act weinig kans maakten om door het publiek thuis gekozen te worden.”

Die finaleplaats is volgens de jury absoluut verdiend.

Bram: “En dat doet deugd. Want het is moeilijk om onze act te vergelijken met die van pakweg een goochelaar of zanger.”

Bij zo’n act als die van jullie komt veel stress kijken, niet?

Bram: “Oh, ja. Tijdens de studioshow hadden Irina en ik klamme handjes. Vooral omdat we voor deze show een volledig nieuwe act hebben gecreëerd. Bij de audities hadden we geen last van de zenuwen, omdat we die balletact al verschillende keren hadden gedaan.”

Irina: “En ik voel me áltijd veilig in Brams handen. Dat moet ook, hé. Want wij doen die acrobatische acts altijd zonder enige bescherming.”

Neem je onnodige risico’s?

Irina: “Goh, er kan natuurlijk altijd iets gebeuren...”

Bram: “Twee jaar geleden zijn we met ons tweeën naar beneden gevallen tijdens een opname. We zijn toen allebei in het ziekenhuis beland. Sindsdien zijn onze veiligheidsnormen wel verstrengd.”

Jullie zijn gelukkig ook helemaal met elkaar vertrouwd.

Bram: “Da’s zeker. En Irina en ik zijn nu ook al negen jaar een koppel. We leerden elkaar kennen toen ik als prins moest invallen bij een dansvoorstelling waarin Irina de Schone Slaapster speelde.”

En laat ons raden: jij moest haar wakker kussen?

Bram: “Klopt! En kijk: sindsdien zijn we ook écht een koppel.”

Dat klinkt alleszins als liefde op het eerste gezicht.

Irina: “Absoluut. Tja, Bram is ook een knappe man, hé. Zijn mooie ogen en sterke armen lieten me niet ongevoelig, maar ’t was vooral zijn rustgevende stem die me aantrok.”

Bram: “Irina en ik zijn in feite totaal verschillend. Daarom klikt het zo goed tussen ons, denk ik. Zij vult me aan op de vlakken waarin ik tekortschiet. Zelf ben ik heel nuchter en rechtdoor, zie je. Terwijl Irina de dingen dikwijls vanuit een heel ander perspectief bekijkt.”

Irina heeft een dochter.

Bram: “Ja, dat klopt. Masha is een fantastisch kind. Ze woont bij ons.”

Irina: “We zijn gelukkig samen. Mijn dochter is nu trouwens onze vurigste fan.”

Zij zal er dus zeker bij zijn tijdens de finale. Hebben jullie daarvoor iets nóg spectaculairders in gedachten?

Bram: “Wel, we zijn onze finale-act volop in elkaar aan het steken. Een hele puzzel, want we willen inderdaad nog straffer uit de hoek komen. We trainen en repeteren zo’n zes uur per dag. Nu, we zijn het gewoon om hard te werken. Ik heb als danser al de halve wereld rondgereisd en danste in Parijs, Londen, Linz...”

Irina: “Ik train al sinds mijn zevende minstens vier keer per week. Ik heb een balletopleiding gevolgd in Sint-Petersburg, Rusland. En dat waren héél intense trainingen.”

Jullie uithoudingsvermogen is dus fenomenaal.

Bram: “Wees maar zeker! En mochten we winnen, dan willen we die 50.000 euro aan prijzengeld grotendeels investeren in een eigen repetitieruimte.”

Irina: “Maar zover zijn we nog niet. Allez, we mogen er natuurlijk wél van dromen, hé.”