‘Belgium’s Got Talent’-finaliste Lieselotte Diels: “Eigenlijk ben ik over mijn grenzen gegaan” VVDW

29 november 2019

10u00

Bron: Story 2 TV Het is menens in ‘Belgium’s Got Talent’, zo ondervonden zanger Norman Herkul (48) en vuurartieste Julia Arts (30) vorige week na harde jurycommentaren. Gymnaste Lieselotte Diels (26) had meer geluk. Ondanks haar imperfecte acrobatiestunt gaf de jury haar een finaleticket.

Het kostte haar bloed, zweet en tranen om haar gloednieuwe act – een combinatie van acrobatie, ritmische gymnastiek en boogschieten - in ‘Belgium’s Got Talent’ tot een goed einde te brengen. Helaas liep het mis bij het afvuren van de tweede pijl, maar toch gelooft de jury dat Lieselotte Diels overeind kan blijven in de finale. “Mijn overwinning had een bittere nasmaak omdat mijn act niet perfect verliep,” blikt Lieselotte terug. “Ik ben heel blij dat de jury door mijn fouten heen heeft kunnen zien. Mijn enige doel is nu om in de finale wél een foutloze act neer te zetten.”

De jury was niet mals voor je medekandidaten ­Norman Herkul en Julia Arts. Hoe ga je zelf om met kritiek?

“Als de jury had afgehaakt omdat mijn act deels mislukte, had ik dat zeker begrepen. Terechte commentaar kan je helpen om jezelf te verbeteren. Als ze beginnen over je vuile voeten (jurylid Jens Dendoncker sprak haar erover aan, red.)… Tja, dat hoort bij een tv-show, hé (lacht). Weet je, elke kandidaat brengt zijn act met veel passie en als je dan onverwachte kritiek krijgt, is dat niet zo fijn. Voor Julia Arts - met wie ik ­regelmatig samenwerk - vond ik de commentaren wel erg. Het is gewoon moeilijk in te schatten wat het ­publiek graag wil zien.”

Hoe ben jij eigenlijk bij ritmische gymnastiek beland?

“Mijn moeder heeft me daarvoor ingeschreven toen ik vier was, en ik ben dat blijven doen... Ik werd geselecteerd voor het nationaal team van België en nam deel aan het EK en WK. Op mijn zeventiende ben ik er even mee gestopt. Ik besefte dat ik geen leven had en dat ik veel moest missen. Vierentwintig uur per week trainen, geen tijd voor vrienden of feestjes… En ik kon de stress niet meer aan. Maar stoppen met topsport was heel moeilijk. Plots had ik veel tijd, en ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. Uiteindelijk besefte ik dat ik niet zonder turnen kon en heb ik de draad weer opgenomen.”

Je werkt nu als circus­artieste, maar daar heb je hard voor moeten knokken.

“Ik heb audities gedaan voor circusopleidingen in Tilburg en Rotterdam, maar daar werd ik geweigerd omdat ik te zwaar was. Ik had een te hoog risico op kwetsuren, klonk het. Dat was niet fijn om te horen. Maar ik heb nooit opgegeven. Uiteindelijk heb ik veel geluk gehad. Circus Circalissa zocht dringend een artiest, zij hebben me omgevormd van gymnaste tot circusartieste. Daar heb ik al veel nieuwe disciplines geleerd.”

Opgezwollen knieën

Intussen heb je ook je gewicht aangepakt.

“Klopt, ik ben tien kilo afgevallen door veel te trainen en het proteïnedieet te volgen. Tijdens de repetities van ‘Belgium’s Got Talent’ verloor ik zelfs drie kilo in drie dagen. Ze moesten me druivensuiker geven voor ik het podium op ging. Eigenlijk ben ik over mijn grenzen gegaan, maar alles voor televisie, hé. Na de opnames waren mijn knieën wel zo hard opgezwollen dat ik naar de kinesist moest.”

Je durft wel voluit voor je dromen te gaan. Je hebt zelfs je diploma dieetkunde laten schieten.

“Ja, na zes jaar studeren moest ik alleen nog mijn eindwerk en stage doen. Maar ik merkte dat dit echt niet was wat ik de rest van mijn leven wilde doen. Mijn mama en broer - mijn papa is jammer genoeg gestorven - begrepen mijn beslissing totaal niet. Ze vonden het jammer dat ik geen diploma haalde. Nu ze in ‘Belgium’s Got Talent’ zien dat het artiestenleven echt mijn ding is, zijn ze een beetje bijgedraaid. Maar ze denken natuurlijk aan mijn toekomst: wat moet ik doen als mijn lichaam op is? Daarom volg ik nu een make-up­opleiding. Ik ben echt heel gelukkig dat ik mijn hart heb gevolgd.”