'Belgium's Got Talent'-finaliste Ella Kasumovic (8): "Als mensen me niet goed vinden, ga ik gewoon nog harder werken"

20 december 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Vanavond kiezen de VTM-kijkers wie de overwinning in ‘Belgium’s Got Talent 2019' verdient. De twaalf acts beloven in ieder geval veel spanning, liefde en actie. Ook de golden buzzer van An Lemmens, de achtjarige Ella Kasumovic, strijdt nog mee voor de titel. “Ik wil gewoon mezelf zijn”, vertelt ze in Story.

Als golden buzzer van An Lemmens stal de achtjarige Ella Kasumovic met Joegoslavische roots heel wat Vlaamse harten. In de finale danst ze op een medley van Beyoncé-liedjes, haar grootste idool. “Ik ben heel blij met mijn finaleplaats, maar mijn grootste droom is winnen”, aldus Ella. Mama Sandra Bukvic (32) is heel trots op haar dochter, maar houdt haar ook met beide voeten op de grond. “De kans is heel klein dat Ella wint”, zegt Sandra. “Ze moet gewoon haar ding doen en genieten. Het maakt niet uit of ze een eerste of laatste plaats behaalt.”

Hoe bereid je je dochter voor op een eventuele teleurstelling?

Sandra: “Ik ben ervan overtuigd dat ze elk resultaat in de finale zal aanvaarden. Ella blijft altijd beleefd tegen haar tegenstanders en zal hen ook feliciteren. Tot nu toe behaalde mijn dochter in wedstrijden altijd een plaats in de top drie. Ze werkt er hard voor en heeft veel discipline. Sinds haar vijfde is ze met topsport bezig.”

Ella: “Ik dans negentien uur per week: vijf uur in de dansschool en twee uur per dag thuis. Het lijkt me geweldig om later beroemd te zijn en bij populaire artiesten te dansen.”

Hoe combineert Ella haar danshobby met school?

Sandra: “De competities zijn in het weekend en de trainingen ’s avonds. Ella zit in het derde leerjaar en haar schoolresultaten zijn goed. Voor de opnames van ‘Belgium’s Got Talent’ kreeg ze enkele dagen vrijaf op school, maar ze heeft in de herfstvakantie gestudeerd om toetsen in te halen. De danswereld is hard. Daarom vind ik het belangrijk dat Ella een diploma behaalt.”

Ella staat nu volop in de aandacht. Hoe gaat ze met de bekendheid om?

Sandra: “Ella heeft een account op Instagram en TikTok, maar ik beheer alles. Eerlijk gezegd heb ik die aandacht onderschat, zeker op sociale media. Af en toe zitten er negatieve commentaren bij. Iedereen heeft zijn eigen mening, maar als mensen echt lelijke dingen schrijven, is dat niet fijn. Bijvoorbeeld dat ze geen talent heeft en gewoon maar wat rondhuppelt. Of nog erger: een man van middelbare leeftijd schreef: ‘Ik hoop dat je sterft aan kanker.’ Dat is er los over!”

Ella: “Ik zal nog harder werken als mensen zeggen dat ze me niet goed vinden. Sommigen zijn jaloers en dat is niet tof. Ik wil dat iedereen leuk blijft tegen elkaar. Ik wil gewoon mezelf zijn, ik zal nooit stoppen met dansen!”

