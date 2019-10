‘Bejaarde’ Nora Gharib en Bart Peeters breken binnen in Universiteit van Leuven in ‘Merci Voor De Muziek’ MVO

In de laatste aflevering van ‘Merci Voor De Muziek’ zetten de vermomde Bart Peeters en Nora Gharib een volle studentenaula in vuur en vlam. De bomma en zoon Pierre vallen binnen in de eerste les van het academiejaar voor de studenten Psychologie aan de KU Leuven. Achterkleinzoon Semmeke (gespeeld door de zoon van Bart, Pablo) is namelijk zijn bokes vergeten. Het feest is helemaal compleet wanneer ‘mama’ Siska Schoeters ook opduikt.