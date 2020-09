‘Behind The Mask’ volgt Libelle tijdens zware repetities: “Ik moest bijna m’n songtekst aanpassen”

TV

In een nieuwe aflevering van ‘Behind The Mask’ vertelt Dina Tersago (41) op VTM GO hoe ze de voorbereidingen op ‘The Masked Singer’ beleefd heeft. Vrijdagavond zong ze voor een laatste keer als Libelle ‘I don’t give a f*ck about your Instagram’ en niet iedereen in de omgeving van de VTM-presentatrice was even blij met die songtekst.