'Behind The Mask' volgt Libelle tijdens zware repetities: "Ik moest bijna m'n songtekst aanpassen"

26 september 2020

10u36

Bron: VTM 0 TV In een nieuwe aflevering van In een nieuwe aflevering van ‘Behind The Mask’ vertelt Dina Tersago (41) op VTM GO hoe ze de voorbereidingen op ‘The Masked Singer’ beleefd heeft. Vrijdagavond zong ze voor een laatste keer als Libelle ‘I don’t give a f*ck about your Instagram’ en niet iedereen in de omgeving van de VTM-presentatrice was even blij met die songtekst.



Dina Tersago werd vrijdagavond ontmaskerd als Libelle in ‘The Masked Singer’. Nochtans had ze een verdienstelijke versie van de hit ‘Instagram’ van Dimitri Vegas & Like Mike te berde gebracht. “Ik oefende dat nummer in de wagen”, vertelt de presentatrice in ‘Behind The Mask’. “‘I don’t’ give a fuck about your Instagram’ zong ik dan. Mijn zoon Isak riep dan altijd boos: ‘Mama, je mag niet ‘fuck’ zingen!’”

Verder doet Dina ook uit de doeken hoe zwaar de eerste repetities waren. “Ik kreeg een paniekaanval toen dat hoofd op ging. Het werd heel warm in het masker, ik had het gevoel dat ik geen zuurstof kreeg. Er stond een witte spot op mij waardoor ik niks meer zag. Toen ben ik helemaal geflipt.”

