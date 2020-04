‘Bedgeheimen’ met dochter Ann Van Elsen: “Het is hier de hel” SDE

20 april 2020

22u40 0

In ‘Bedgeheimen’ praat James Cooke deze week met kinderen tussen 7 en 11 jaar. Ook June, de dochter van Ann Van Elsen komt aan het woord. “Het is hier een beetje saai", bekent June in het gesprek met James Cooke. “Ik verveel mij heel veel.” Dat mama Ann Van Elsen plots de juf van haar mama moet opnemen, is niet echt leuk, zegt June. “Het is hier echt de hel met mama.”

Hoewel ze nog maar tien jaar oud is, is June zich wel goed bewust van wat er rondom haar gebeurt. “Soms word ik wel een beetje bang dat het hier bij ons gaat komen en dan weten we niet wat er met ons gaat gebeuren.” En June heeft nog een boodschap voor de andere kinderen in België: “Blijf gezond!”