‘Beau Séjour 2' ruilt hotel voor zeilboot SD

16 november 2018

14u19

Bron: KW 0 TV Goed nieuws voor de fans van ‘Beau Séjour’. B innenkort starten de opnames van het tweede seizoen van de populaire VRT-reeks. Het verhaal speelt zich deze keer af aan onze kust, zo weet Krant van West-Vlaanderen.

Beau Séjour is deze keer geen hotel, maar een zeilboot. In het verhaal staat ex-militair Maurice centraal. Hij ziet zijn eigen lijk hangen aan de mast van de zeilboot. Hij gelooft niet dat hij zelfmoord heeft gepleegd en begint zijn eigen moord te onderzoeken. Maar dat is niet zo simpel als je dood bent.

De serie werd begin 2017 een groot succes. Het eerste seizoen vertelt het verhaal van Kato - gespeeld door Lynn Van Royen - die ontwaakt in hotel Beau Séjour en zichzelf dood ziet liggen. Ze weet niet wat er gebeurd is, waarom ze zichzelf nog kan zien én wie haar vermoord heeft. Terwijl ze op zoek gaat naar haar moordenaar, ontdekt ze dat er mensen zijn die haar nog wél kunnen zien.

Hoewel de reeks aanvankelijk bedoeld was als eenmalig, werd eind vorig jaar al bekend dat ‘Beau Séjour’ een vervolg zou krijgen. Het Vlaams Audiovisueel Fonds trok zelfs een subsidie van 25.000 euro uit voor het schrijven van het scenario, een primeur voor een tweede seizoen. Het VAF trok voor de eerste reeks een subsidie uit van 850.000 euro voor productiesteun, voor het tweede hoestten ze maar liefst 1.155.000 euro op. De eerste reeks haalde bijna anderhalf miljoen kijkers per aflevering. Toen ze werd opgenomen in de catalogus van Netflix, prees niemand minder dan thrillerauteur Stephen King de reeks aan.

De opnames voor het tweede seizoen gaan wellicht volgend voorjaar van start. Over de precieze locatie aan de kust en de cast is nog niets geweten. Aangezien het een compleet nieuw verhaal is, is de kans klein dat Lynn Van Royen terugkeert als Kato. Wanneer de reeks op antenne komt, is ook nog niet bekend.