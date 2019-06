'Baywatch': méér dan de boezem van Pamela Anderson MVO

24 juni 2019

00u00 0 TV 'Baywatch' komt vanaf vanavond weer op het kleine scherm. De reeks, die liep van 1989 tot 2001, werd volledig digitaal opgelapt. En uiteraard denkt iedereen meteen aan de deinende boezem van Pamela Anderson, maar er zijn ook minder bekende leuke weetjes over de serie.

1 De slow-motionshots zijn geïnspireerd op de Spelen van '88

Het idee voor de (vele) slow-motionbeelden kwam volgens Michael Berk, bedenker van de tv-serie, van de Olympische Spelen in 1988. Toen werden spurters getoond in vertraagd beeld, om te zien wie eerst over de streep kwam. "Dat wilden wij dus ook eens proberen." Volgens hoofdrolspeler David Hasselhoff had de techniek nog een extra reden: "Zo konden ze afleveringen langer rekken zonder meer verhaal te verzinnen."

2 DiCaprio werd bijna gecast als Hobie

Leonardo DiCaprio was bijna de geschiedenis ingegaan als Hobie, de zoon van personages Mitch en Gale. Tijdens de casting was men onder de indruk van zijn prestatie, maar ze vonden de toen 15-jarige Leo toch te oud voor de rol.

3 Tommy Lee werd razend van pikante scènes Pamela

Midden jaren 90, toen 'Baywatch' z'n hoogtepunt had bereikt, trouwde Pamela Anderson met Mötley Crüe-drummer Tommy Lee. Als we Hasselhoff mogen geloven, was Tommy niet zo gesteld op de liefdesscènes van zijn vrouw. "Hij werd gék toen hij hoorde dat ze alweer een pikante scène had. Hij brak ruiten en schreeuwde tegen de security, tot ze hem van de set moesten verwijderen."

4 Niemand mocht ook maar één grammetje aankomen

Zonder mooie lijven géén 'Baywatch'. Dat besefte het productieteam maar al te goed. De felrode lycrapakjes moesten flatterend blijven, dus mocht de cast onder geen beding verdikken. Actrice Alexandra Paul verklaarde dat dat zelfs in haar contract stond. "Ik dacht eerst dat het enkel bij de vrouwen zo was, maar ook de mannen mochten geen grammetje bijkomen."

5 Aquaman speelde mee in de laatste seizoenen

'Game of Thrones'-acteur Jason Momoa (39), die we tegenwoordig ook kennen als Aquaman, werd aan de cast toegevoegd voor de twee laatste seizoenen. Hij was op dat moment nog maar 19. "Ik kon vier jaar lang geen agentschap vinden, na 'Baywatch'", zegt hij. "Ze zien je alleen nog als een mooi gezichtje. Het is héél moeilijk om nadien nog iets van je carrière te maken."