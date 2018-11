‘Battles of the Barbies’ en een minister die ‘De Slimste Mens’ wil worden: het beste uit aflevering 23 MC

22 november 2018

22u55 3 TV Nog eens een ‘good old’-afleveringetje van ‘De Slimste Mens ter Wereld’, met drie kandidaten die tot het allerlaatste moment van het laatste filmpje nog konden winnen. Een minister van Media, Cultuur, Jeugd en Brussel die tenminste voor één dag ‘Slimste Mens ter Wereld’ wordt en een ‘Battle of the Barbies’, waarbij ‘miss tactiek’ Rani flatert en naar huis moest. Het was genieten.

Alsof hij nooit wat anders gedaan heeft. Zo fladdert minister Gatz, die wij onterecht heel even als staatssecretaris hadden omschreven, door de VIER-quiz. Wie alles weet over Edith Piaf, veel kan vertellen over Dumbo, met gemak woorden vindt enkel door de omschrijving en prima weet welke items er meest verkocht worden in een apotheek in de buurt van Pukkelpop, die kan ‘Slimste Mens’ voor één dag worden. Precies wat hij in aflevering 23, ondanks puik weerwerk van nieuwkomer en VRT-nieuwsanker Annelies Van Herck en grote verrassing Rani de Coninck, deed. “Met veel geluk”, zo nuanceerde de minister zijn overwinning. Dat hij de voorbije weken en maanden én goed blokte én goed de ‘Slimste Mens’ bestudeerde én mediatraining kreeg, komt Erik van Looy goed uit. Eindelijk een politieker die niet komt, speelt en weer afscheid neemt.

Een fijne aflevering dus, met steeds weer wisselende kansen tussen de spelers, met verrassende wendingen, met een scherp en humoristisch duo Bart Cannaerts-Jeroom dat voor de nodige ademruimte zorgde tussen de bedrijven door. Met een al bij al terechte winnaar en met een finale die gewoon hard werd gespeeld, want door twee dames. Rani verloor de kamp tegen Annelies. ‘Miss tactiek’ blunderde. Ze stopte, daar waar ze enkel en alleen zich mocht en moest laten zakken. Niet dus. Rani staat voorlopig op plaats drie voor de finaleweken.

Volgende week maandag stapt staatssecretaris Pieter De Crem de arena in. Oude en jonge politiek tegenover elkaar. Met een journaliste als scherprechter. Dat wordt smikkelen en smullen. Hopen we toch.

De leukste quotes

Annelies Van Herck: “We kunnen de mensheid opdelen in twee categorieën. Zij die geschikt zijn voor deze quiz, dit spel, en zij die daar uitermate niet voor geschikt zijn. En, tot het tegendeel bewezen is, reken ik mezelf tot die tweede categorie.”

Sven Gatz: “Nieuwsjournalisten worden geacht alles te weten. Zeker als ze van de openbare omroep zijn. Ik hoop alleen dat de mopjes fatsoenlijk zullen zijn.” (waarop Bart Cannaerts met veel drama zijn aantekeningen wil weggooien)

Jeroom (omschrijft Van Herck): “Van haar man weet ze alles over economie en van haar minnaar alles over snelle wagens, Vlaamse cartoonisten en Remus-snellers. Veel succes.”

Jeroom (of hij minister zou willen zijn): “Ik ben als tekenaar wel gewoon om eens niks te doen, maar om daar mijn beroep van te maken...”

Bart Cannaerts (gemaakt ernstig): “Jongens, voorkomen doe je altijd de avond zelf. Goed, geef gewoon altijd een valse naam. Klaar.”

Jeroom: “Ik ga met Remus naar de kinderboerderij. Ik geef hem dan rotte sla en oud brood mee. En voor de dieren ook iets hé.”

Kantelmomenten

Na een evenwichtige ‘3-6-9’, raakt Annelies niet echt op dreef. De minister slaat meteen een kloof. En dan kantelt het spel een eerste keer volledig. Gatz puzzelt heel slecht, Annelies plots erg goed en Rani erg snel. Stand weer in evenwicht.

Tijdens de fotoronde krijgt Gatz de moeilijkste opdracht. Hij doet het erg goed, maar verliest gewoon meer tijd dan zijn concurrenten.

De filmpjesronde is alweer scherprechter. Gatz vergeet MTV te vermelden, wat hem 50 seconden kost die Van Herck graag inpikt. Rani De Coninck weet 3 antwoorden over terrorist Abdeslam, maar Annelies pikt alweer 40 seconden in. Ze komt op gelijke hoogte met de minister amper 8 seconden achter Rani.

Annelies heeft het laatste filmpje, maar weet maar 2 antwoorden over de dodelijke val van Albert 1. Gatz haalt 30 seconden binnen en wint, omdat Rani niks kan toevoegen.

In de ‘battle of the Barbies’, is er een gelijke strijd, tot Rani tactisch blundert, waarop Annelies vlot uitspeelt.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Sven Gatz: 347 sec.

2. Annelies Van Herck: 331 sec.

3. Rani de Coninck: 325 sec.

De stand

1. Julie Colpaert: 12 deelnames, 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen: 8 deelnames, 4 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Rani De Coninck: 6 deelnames, 3 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Wouter Vandenhaute: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Saartje Vandendriessche: 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Michèle Cuvelier: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

7. Omar Souidi: 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Viktor Verhulst: 3 deelnames, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Staatssecretaris Pieter De Crem