“Bart De Pauw-sympathisant? Het zijn mijn zaken niet”: Rik Verheye over zijn nieuwe rol in ‘Influencers’ SDE

26 februari 2020

10u00

Bron: Story 0 TV In de nieuwe sketchshow ‘Influencers’ is een grote rol weggelegd voor Rik Verheye (33). Opvallend: de reeks werd geschreven en geregisseerd door Bart De Pauw. “Ik wil hem niet veroordelen en ik wil ook niets minimaliseren”, vertelt Rik in HUMO.

“Door mijn rol in ‘Influencers’ word ik plots opgevoerd als één van de Bart De Pauw-sympathisanten”, vertelt Rik Verheye in HUMO. “Terwijl ik gewoon denk: het zijn mijn zaken niet. Op de toneelschool droomde ik ervan om samen te werken met mannen als Jan Eelen en Bart De Pauw. Hij blijft een straffe kerel in zijn vak, punt. ‘Willy’s en Marjetten’ vind ik nog steeds geweldig. Die keiharde, volkse humor, I love it.” En diezelfde humor vindt Rik dus ook terug in ‘Influencers’. “Met sociale media kun je wat mij betreft niet hard genoeg lachen.”

“Ik wil Bart niet veroordelen en ik wil ook niets minimaliseren”, besluit hij. “Ik heb met hem samengewerkt omdat ik dat gewoon heel erg graag wilde.”

(Lees verder onder de foto.)

‘Influencers’ is de eerste tv-opdracht voor Bart De Pauw sinds hij in 2017 in volle #MeToo-periode in opspraak kwam en door de VRT werd bedankt voor bewezen diensten. Later stapte de populaire presentator-acteur ook uit Koeken Troef!, het productiehuis dat hij samen met zijn echtgenote leidde. In de reeks, waarin De Pauw achter de schermen als beeldregisseur meewerkte, wordt - op humoristische wijze - de draak gestoken met mensen die zich via sociale media trachten te profileren als trendsetters. Daarmee doen ze een - niet zo succesvolle - gooi naar hun eigen eeuwige #InstaFame op het internet. De reeks is vanaf zondag 8 maart te zien op VIER.

Lees het volledige interview met Rik in HUMO.