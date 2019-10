‘Bake Off’-winnares Jaline zet studies stop: “Ik mag beginnen te werken voor Herman Van Dender” JR

29 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV De brandwonden die ze tijdens het programma opliep zijn het waard geweest: Jaline Vandromme (18) is de verdiende winnaar van de derde editie van ‘Bake Off Vlaanderen’. En daar blijft het niet bij. “Ik mag als stagiaire aan de slag in de zaak van jurylid Herman Van Dender”, zegt ze trots. “Zo komt mijn droom om patissier te worden toch nog uit.”

‘Bake Off Vlaanderen’ is het leukste wat ik ooit gedaan heb, mijn passie is helemaal opengebloeid’, zegt een zegedronken Jaline. Het perfectionisme dat de jonge Hasseltse week na week tentoonspreidde in de bakwedstrijd op VIER heeft zijn vruchten afgeworpen. Met haar achttien jaar was Jaline dit seizoen de jongste van het pak, en haar deelname ging hier en daar gepaard met een emotionele uitbarsting. ‘Ik was als kind al erg perfectionistisch’, zegt Jaline. “Goed is nooit goed genoeg voor mij. Die eigenschap heeft me wel geholpen tijdens de ‘Bake Off’.”

Zelfs met omzwachtelde ­vingers na een ongelukje met hete karamel bleef je het ­onderste uit de kan halen.

Ja, die gloeiend hete brei leverde me tweedegraads brandwonden op aan mijn vingertoppen. De wonden zijn intussen genezen, maar als ik met mijn nagels over de huid wrijf, is dat nog altijd heel gevoelig.

Blessure of niet, op je overwinning valt niks af te dingen. Maar je hebt nog meer goed nieuws, niet?

Inderdaad! Ik heb het nog aan bijna niemand verteld, maar ik mag bij Herman Van Dender gaan werken! Ik volg nu een opleiding tot patissier zodat ik m’n diploma haal. En ik mag vier dagen per week stage doen in de zaak van Herman in Brussel.

Super! Maar studeerde jij geen kinesi­therapie?

Ja, maar ik heb me uitgeschreven. In het middelbaar wou ik al naar de bakkersschool, maar ik had geen zin om op internaat te gaan. Tijdens ‘Bake Off’ begon het weer te kriebelen. Op de persvoorstelling van het nieuwe seizoen van ‘Bake Off’, enkele weken na de finale,vertelde ik Herman dat ik patissier wou worden. En hij had de hint begrepen. (lacht)Herman krijgt zelfs vanuit het buitenland aanvragen voor stageplaatsen en hij aanvaardt er maar twee per jaar. En ik ben één van de gelukkigen!

Het strenge jurylid uit ‘Bake Off’ wordt nu dus je baas.

Och, ik ben niet meer bang van Herman, dat zou nogal erg zijn. (lacht) Ik weet dat ik fouten zal maken en dat geeft me wat stress, maar ik wil er tweehonderd procent voor gaan.

Je bent heel gedreven. Is dat ook de reden waarom je op school niet echt goed in de groep lag en zelfs gepest werd?

Da’s overdreven gesteld, hoor. Ik ben eens van school veranderd om mijn toenmalige coach te volgen, zodat ik meer kon trainen tijdens de schooluren. Als kind droomde ik ervan om naar de Olympische Spelen te gaan, maar op een bepaald moment was ik het sporten beu. Om half acht ’s morgens zwemmen, ’s middags weer, dan fietsen, ’s avonds zwemmen. Dat was niet vol te houden.

Nu neemt je leven weer een heel andere wending.

Ja, ik moet ’s morgens al heel vroeg in Brussel zijn. Daarom heb ik nog snel mijn rijbewijs gehaald. Gelukkig was ik er van de eerste keer door.

Je was nog geen achttien toen je al met je vriend ging samenwonen. Jong, niet?

Ik ben altijd erg zelfstandig geweest. Het appartement waar we woonden was eigenlijk mijn studentenkot, hoor. In het begin ging ik gewoon elk weekend naar huis. Maar het ging zo goed tussen Cédric en mij, dat we op de duur fulltime op mijn kot bleven. Onze ouders vinden dat niet erg en we gaan nog genoeg bij hen op bezoek.

Veel talent

“Jaline heeft veel talent, dat zag ik al tijdens de audities”, zegt Herman Van Dender over z’n nieuwe aanwinst. “Maar ook al heeft ze ‘Bake Off’ gewonnen, ze moet nog veel leren en heeft nog alles bewijzen Mijn personeelsleden hadden Jaline hier al een paar keer gezien toen het programma nog op tv was en zeiden: ‘Ah, zij heeft dus gewonnen. Want jij zou nooit de tweede of de derde nemen.’ Frappant.” (lacht)