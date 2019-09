‘Bake Off Vlaanderen’-kandidate Lorentia: “Ik ben nogal uitbundig qua karakter, en dat weerspiegelt zich in de afwerking van mijn taarten” SS

Bron: Story 0 TV In het derde seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’ op VIER wordt weer naar hartenlust gemengd, gekneed en gedecoreerd, onder het toeziend oog van presentator Wim Opbrouck en juryleden Regula Ysewijn en Herman Van Dender. Drie kandidaten hebben alvast een prima inspiratiebron: hun buitenlandse roots, onder hen ook Lorentia Veppi (26).

De grootse baktraditie van Italië is intussen ook in Vlaanderen doorgedrongen: je vindt hier steeds vaker cantucci, amaretti en cannoli. Dat laatste, een gerold koekje gevuld met ricotta, vormt samen met een cappuccino het lievelingsontbijt van de 26-jarige Lorentia Veppi uit Genk. Ze is lerares zedenleer en heeft een Vlaamse moeder en een Italiaanse vader, maar omschrijft zichzelf als volbloed Italiaanse. “Ik ben op z’n Italiaans opgevoed, en mijn moeder is tegenwoordig even temperamentvol als een volbloed Italiaanse mama”, lacht Lorentia. “Eten neemt een heel belangrijke plek in ons leven in. Ook omdat mijn vriend - ook een Italiaan - in La Botte werkt, het bekende restaurant van njam!-chef Peppe Giacomazza in Genk.”

De lange werkdagen van je vriend hebben je eigenlijk aan het bakken gezet.

“We wonen samen en hij is zelden voor één uur ’s nachts thuis. Dus ben ik een klein jaar geleden aan het bakken geslagen - ’s avonds en in het weekend. Een mens moet iets doen tegen de verveling, hé? Intussen is het uitgegroeid tot een verslaving. En door ‘Bake Off’ experimenteer ik nu steeds vaker met gebak. Ik heb echt enorm veel opgestoken tijdens de opnames en de sfeer op de set was fantastisch. Het plezier dat we als kandidaten onderling maakten, zal me altijd bijblijven.”

Je hebt wel een heel eigen stijl qua bakken.

“Mijn motto is: hoe meer, hoe liever (lacht). Less is more bestaat voor mij niet, en dat merk je vooral bij het decoreren. Ik ben nogal uitbundig qua karakter, en dat weerspiegelt zich in de afwerking van mijn taarten. Het mag heel frivool zijn, met veel sprinkles, chocoladekrullen, suikerroosjes, koekjes of marsepeinen bloempjes. Daarom maak ik het allerliefst feestelijke verjaardagsbiscuits.”

Ik neem aan dat je leerlingen blij zijn met een juf die zo graag bakt...

“Het gebeurt niet vaak dat ik iets meeneem naar school, hoor. Het zou voor de lijn en de gezondheid van mijn leerlingen niet goed zijn als ik hen de hele tijd zou overstelpen met zoets. Bovendien heb ik ook gewoon te veel leerlingen: ik geef les in alle jaren van het middelbaar.”