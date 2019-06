‘Bake Off Vlaanderen’-jurylid Regula Ysewijn brengt ‘Brits bakboek’ uit KD

02 juni 2019

09u14 4 TV ‘Bake Off Vlaanderen’-jurylid Regula Ysewijn (36) heeft een nieuw bakboek op haar naam staan. ‘Brits bakboek’ brengt een ode aan de Britse bakcultuur. Het boek wordt zowel hier als in Engeland op de markt gebracht. Jamie Oliver schreef het voorwoord.

In Brits bakboek, een ode aan de uitgebreide en florerende Britse bakcultuur, geeft Regula Ysewijn haar 100 favoriete Britse recepten voor zoet en hartig gebak. Ieder recept vertelt, onder begeleiding van een kort informatief tekstje, een verhaal over het landschap, de tradities en de legendes van Groot-Brittannië. Veel van de recepten in dit boek zijn gebaseerd op recepten die Regula tegenkwam tijdens haar historische onderzoek, maar de recentere klassiekers zijn de gebakjes zoals zij ze zelf al jaren bakt.