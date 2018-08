‘Bake Off’-jurylid Herman mag zelfs Melania Trump tot zijn fans rekenen: "Bakken voor wereldleiders, daar kick ik op"



Kathleen Vervoort

30 augustus 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV "De Amerikaanse special services in je winkel voor een bestelling pralines, da’s toch bijzonder." Herman Van Dender mag zich als meesterpatissier wereldtop noemen. De kandidaten van ‘Bake Off Vlaanderen’ halen dus maar beter alles uit de (keuken)kast om indruk op hem te maken, klinkt het deze week in Dag Allemaal.

Wat Peter Goossens in ons land is voor de haute cuisine, is Herman Van Dender voor de nobele kunst van het taarten bakken. Een uithangbord met internationale allure. Al jaren bakt hij voor de Groten der Aarde. Onlangs stond hij zelfs oog in oog met Melania Trump op de NAVO-top in Brussel, toen hij samen met Edouard Vermeulen van Natan de vrouwen van de wereldleiders verwelkomde, mét zijn eigengemaakte pralines. "Erg indrukwekkend, hoe zij daar arriveerde", vertelt hij in Dag Allemaal. "Met een stoet gepantserde wagens van de special services, en daarachter de presidentiële limousine met Melania op de achterbank."

Hoe verliep je ontmoeting met de first lady?

Heel aangenaam eigenlijk. We sloegen kort een babbeltje, en ze zei me dat mijn chocolade de beste was die ze ooit geproefd had. De chocolade in Amerika is van zo’n bedroevende kwaliteit, dat Melania’s compliment misschien wel recht uit het hart kwam. (lacht)

Wie weet volgt er nog een ­bestelling.

Ah, maar ’s anderendaags stonden er al enkele mannen van de Amerikaanse special services in onze winkel. Ze hadden nog wat chocolade nodig voor de Air Force One (het privévliegtuig van de Amerikaanse president, nvdr), die ’s middags zou vertrekken. Een behoorlijk omvangrijke bestelling, dat weet ik nog. ’t Was een bijzondere ervaring.

Je mag jezelf ook al tien jaar hofleverancier noemen. Zo was de bruidstaart van prins Laurent en Claire jouw creatie.

Dat was een taart van drie ­meter hoog, voor zeshonderd personen. Een wéék heb ik eraan gewerkt. En dan het ­moment suprême: de taart samenstellen op ’t paleis zelf, terwijl al die lakeien en veiligheidsdiensten toekijken.

Voorzie je voor zulke gelegenheden een plan B, voor ’t geval er iets zou mislopen?

Hier en daar had ik een decoratiestukje in reserve, meer niet. Het móest gewoon goed zijn van de eerste keer.

Daar zal wel heel wat stress mee gepaard gaan. Om die het hoofd te bieden, ga je regelmatig wandelen met jouw hond, gaf je al eens aan.

Ging. (stil) Eyka is in januari overleden. ‘t Beestje is dertien jaar geworden. De artsen hadden hem eigenlijk al twee jaar geleden opgegeven. Hij had immers een tumor in het aangezicht. Gelukkig vond ik in het Nederlandse Utrecht wél een ziekenhuis dat hem wilde ­behandelen. Drie weken lang reden we iedere dag op en af voor bestralingstherapie.

Dat getuigt van een groot ­dierenhart.

Ik heb geen seconde getwijfeld. Je ziet zo’n beest graag, hé. Zijn dood raakt mij nu nog altijd. Maar een nieuwe hond komt er voorlopig niet. Daarvoor heb ik het nu véél te druk.

