Bab Buelens verbouwt appartement met de hulp van YouTube IDR

12 oktober 2018

06u57

Bron: TV Familie 0 TV Bab Buelens (24) is een vaste waarde bij ‘Familie’ én vanaf vrijdag 19 oktober één van de smaakmakers van ‘Dancing with the Stars’ op VIER. En tussen dat alles door verbouwt Bab eigenhandig haar appartement. Wát een energie heeft dat meisje.

Dat jij nog tijd vond voor ‘Dancing with the Stars’!

Ja, ik weet ’t... Maar dit kón ik niet weigeren. Pas op, ik ga zelf niet dansen, ik maak reportages achter de schermen. Die kunnen mensen dan online bekijken. En ik zal ook de live-verslaggeving op Facebook doen.

Dat lijkt véél.

Oh, maar ik ga voor ‘Dancing with the Stars’ ook bij de experts langs voor hun commentaar. En ik mag telkens de afvaller interviewen. Heel cool allemaal. Ik heb er zin in.

En wij gaan kijken.

Leuk! ’t Is superdruk, maar ik ben heel blij met de mooie kansen die ik krijg. Ik kan ook heel moeilijk ‘nee’ zeggen... Om een voorbeeld te geven: word ik gevraagd om op en af naar Kopenhagen te reizen om een modecollectie te ontdekken, zeg ik direct ‘ja’. En zo is ’t ook met ‘Dancing with the Stars’ gegaan.

Jouw werk bij ‘Familie’ komt niet in het gedrang?

Nee nee! Ik ben keiveel aan het draaien voor ‘Familie’ , en er komen nog heel wat spannende verhaallijnen aan, geloof me.

Jullie nemen nu op in die grote studio’s in Lint. Leuk?

Jazeker. Omdat ik volop bezig ben met de verbouwing van mijn appartement, woon ik tijdelijk bij mijn ouders. Van bij hen valt de afstand naar de studio’s heel goed mee.

Wanneer ben je van plan om in je appartement in te trekken?

 ’t Is bijna klaar. Ik heb het meeste zelf gedaan. Enkel mijn vloer heb ik natuurlijk niet zelf gegoten, en de elektriciteit en loodgieterij heb ik ook aan specialisten overgelaten. Maar de elektriciteit heb ik wel zélf afgekoppeld.

Knap, hoor.

Ik heb hulp gehad van YouTube. Daar vind je enorm veel filmpjes om verbouwingen tot een goed einde te brengen. Ik ben heel blij dat ik zoveel zelf heb gedaan, maar ik kan nu wel wat vakantie gebruiken. Dat zit er niet in. Maar laat het duidelijk zijn: ik klaag niet. Ik mag geweldige dingen doen, ik heb een superfijn leven. Ik ben heel gelukkig, voilà.