'Auwch_' opent met begrafenis Jan Verheyen

13 februari 2020

00u00 0 TV Jan Verheyen (56) die tijdens een bowlinguitje een hartaanval krijgt en vervolgens ten grave wordt gedragen door zijn vrouw Lien Willaert (44) en dochter Anna (14). Het derde seizoen van de komische reeks 'Auwch_' begint meteen - zoals de naam het zegt - pijnlijk. "Maar het was wel supergeestig om met ons gezin te doen", zegt Verheyen.

De regisseur speelt een gastrol in de eerste aflevering van de VIER-serie rond Ben Segers en Axel Daeseleire. "De begrafenis is zelfs gefilmd in ons eigen huis, met onze familie, vrienden en buren. De tranen liepen vanzelf over hun wangen, zonder enige moeite. Maar het shockeffect leek nogal mee te vallen. Iedereen stond al snel selfies te maken rond mijn kist."

Zo'n gastrol is alvast voor herhaling vatbaar, aldus de regisseur. "Eens een hele dag stilliggen op de set: fantastisch.”

'Auwch_'