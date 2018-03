"Amerikaanse remake voor 'Tabula Rasa' op komst" TDS

16 maart 2018

11u11

Bron: NIEUWSBLAD 0 TV De reeks 'Tabula rasa', eind vorig jaar een kijkcijferhit met gemiddeld 1,25 miljoen kijkers op Eén, krijgt mogelijk een Amerikaanse remake. De gesprekken zijn lopende, zo bevestigt p roductiehuis Caviar vanuit Los Angeles aan het Nieuwsblad.

Als het productiehuis erin slaagt een contract af te sluiten in de States, zal de reeks er op een betaalzender of een streamingplatform of dienst worden gelanceerd. Na het eerdere nieuws dat Netflix 'Tabula Rasa' wereldwijd zal verspreiden en de Duitse zender ZDF de reeks daar al heeft uitgezonden, is dit dus een nieuwe internationale stap.

'Tabula Rasa' vertelt het verhaal van Mie D’Haeze, een jonge vrouw die kampt met geheugenverlies, de enige sleutel in de mysterieuze verdwijningszaak van Thomas De Geest. Om De Geest terug te vinden, moet Mie haar weg zoeken in het raadselachtige doolhof van haar hoofd, en de puzzelstukken proberen te leggen van wat er precies gebeurd is. Hoe meer Mie zich herinnert, hoe meer ze iedereen rondom zich begint te wantrouwen… maar vooral zichzelf. Zijn de herinneringen echt of is het haar verbeelding die de gaten in haar geheugen probeert te vullen?