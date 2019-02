‘America’s Got Talent’ kent verrassende ontknoping: goochelaar verslaat populaire buikspreekster KD

19 februari 2019

10u56 0 TV Goochelaar Shin Lim (27) heeft ‘America’s Got Talent: The Champions’ gewonnen. Hij versloeg daarmee topfavoriete Darci Lynne (14), die tweede eindigde. Shin Lim won eerder al het dertiende seizoen van de reguliere versie van ‘America’s Got Talent’.

Darci Lynne wist zich enkele weken geleden geheel onverwacht niet te plaatsen voor de finale van ‘America’s Got Talent: The Champions’. De tiener kreeg daarop van de programmamakers een wildcard om alsnog deel te kunnen nemen aan de finale. Op het internet heerste daarna lang het gerucht dat de buikspreekster ook gewonnen was. Dat blijkt nu niet te kloppen. Goochelaar Shin Lim wist het publiek net iets meer te overtuigen.

De goochelaar verbaasde het publiek en de jury door zijn vingervlugheid. Zo stopte hij onder andere een kaart in de mond van zijn assistente om die later, zonder haar aan te raken, uit zijn eigen mond tevoorschijn te toveren. “Je bent fantastisch”, klonk het meteen dolenthousiast.

Shin Lim won de wedstrijd van een pak straffe kandidaten. De tweede plaats ging naar Darci Lynne, die het seizoen voor dat van Shin Lim won, en het podium wordt verder aangevuld door ‘Ukraine’s Got Talent’-winnares Kseniya Simonova. ‘Spain’s Got Talent’-winnares Cristina Ramos eindigde op de vierde plaats. Op plaats vijf staat de enige kandidaat die nooit eerder een versie van ‘Got Talent’ won. Komiek Preacher Lawson viel twee jaar geleden net buiten de top vijf. Buikspreekster Darci Lynne ging toen met de winst lopen. Angelica Hale wist toen naar de tweede plaats te klimmen, maar moest deze keer in Preacher wel haar meerdere erkennen.

Dit seizoen kreeg Angelica Hale nochtans een Golden Buzzer, wat haar één van de topfavorieten maakte. Ook de andere Golden Buzzer-kandidaten Susan Boyle, Deadly Games en Kechi wisten het publiek niet voldoende te overtuigen. Zandartieste Kseniya Simonova was de enige Golden Buzzer-kandidaat die ook in de top vijf van ‘America’s Got Talent: The Champions’ eindigde. Andere kandidaten die buiten de top vijf vielen, waren zanger Brian Justin Crum, goochelaar Jon Dorenbos en operazanger Paul Potts.

‘America’s Got Talent: The Champions’ , elke zondag om 20u35 op Q2.