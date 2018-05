"Alweer een BN'er betaald op vakantie": harde kritiek op gepland reisprogramma van Matthijs van Nieuwkerk TC

17 mei 2018

12u23 0 TV Matthijs van Nieuwkerk, de gastheer van de roemruchte talkshow 'De Wereld Draait Door', is een extreem populaire tv-figuur in Nederland. Logisch dus dat de NPO hem zo vaak mogelijk op het scherm wil. Matthijs zal daarom ook ingezet worden in een nieuw reisprogramma. Maar dat nieuws zorgt voor een rel in het Nederlandse medialandschap.

Hoe het programma van Matthijs er precies zal uitzien is nog niet bekend. Maar volgens insiders wordt het een soort van alternatieve versie van 'Vlaanderen Vakantieland'. De presentator, die omwille van zijn populariteit wel eens 'de keizer van Hilversum' wordt genoemd, zal heel Nederland doorkruisen op zoek naar speciale en onverwachte plekjes. Lijkt een leuk programma te kunnen worden, maar de Nederlandse kijkers, mediawatchers en concurrerende commerciële zenders zijn het daar niet mee eens. "Alweer een BN'er betaald op vakantie", klinkt het kritisch.

Reisbureau NPO

Waar bij ons af en toe ook wel eens schamper gelachen wordt als pakweg Dieter Coppens, Kobe Ilsen of Tom Waes in opdracht van de VRT (en dus op kosten van de belastingbetaler) de wereld mag rond hossen in een of ander reportageprogramma, klinkt de kritiek in Nederland feller. "Er is een overaanbod aan reisprogramma's op de NPO", zo klinkt het. "Die zender lijkt stilaan wel een reisbureau. En het is niet dat al die shows even succesvol zijn. Zo lokte 'Dance Around the World' (het dansprogramma met Jan Kooijman en Ish Ait Amou dat ook bij ons te zien was, nvdr) gemiddeld amper 100.000 kijkers. Is dat al die investeringen dan wel waard?' Bij de NPO ontkennen ze de beschuldigingen. "We hebben geen snoepreisjesbeleid", klinkt het. "Bij elk reisprogramma wordt zorgvuldig getoetst of die reis iets toevoegt aan het verhaal dat we bij de zender willen vertellen. De NPO reist niet om te reizen." En dus zal Matthijs ongestoord zijn koffers kunnen pakken. Benieuwd of de kritische Nederlandse kijkers zullen meegenieten van zijn reisjes.