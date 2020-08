“Als u gegijzeld wordt, mag u op deze knop duwen”: de eerste beelden van ‘Axel Gaat Binnen’ Redactie

25 augustus 2020

11u00 1 TV Nieuw op VTM dit najaar: ‘Axel Gaat Binnen’, een reeks waarin Axel Daeseleire zich in elke aflevering 5 dagen laat opsluiten op een uitzonderlijke plek. Zo verblijft hij onder meer in het brandwondencentrum van Nerder-Over-Heembeek en een forensisch psychiatrisch centrum, waar mensen die ontoerekeningsvatbaar verklaard werden verblijven. En dan kom je al eens in speciale omstandigheden terecht.



Vanaf volgende week maandag, 31 augustus, kan je de verblijven van Axel in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek, een woonzorgcentrum, een revalidatiecentrum, een crisisopvang voor drank- en drugsverslaafden, een centrum voor mensen met een verstandelijke handicap en een forensisch psychiatrisch centrum volgen. Hij verbleef telkens 5 dagen en vier nachten op die plek. “Voor mij was dit een bootcamp voor de ziel, een soort hyperintens speeddaten met bijzondere mensen die een heel apart leven leiden in de schaduw van onze samenleving, en dit in zes zeer uiteenlopende arena’s”, aldus Axel. “‘Axel Gaat Binnen’ heeft het me verwonderd, ontroerd, geschokt, verbaasd maar ook gevormd, gesterkt en rijker gemaakt als mens.”

Tijdens zijn verblijf dompelde Axel zich volledig onder in zijn omgeving. Hij verliet tijdens zijn verblijf de instelling niet, hij zat mee aan tafel met de patiënten, geïnterneerden, bewoners of revalidanten. Hij at wat zij aten, ging slapen wanneer zij gingen slapen en begon zijn dag wanneer zij hun dag begonnen. Overdag wordt hij gevolgd door een cameraploeg, ‘s nachts filmde hij zichzelf. In de eerste aflevering trok hij naar De Lovie, een VZW die ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

‘Axel Gaat Binnen', vanaf 31 augustus elke maandag om 21.40 op VTM.