“Als patiënten goede vrienden worden”: Gwen Swennen, de arts die Bart Versluys een nieuw gezicht gaf Redactie

25 februari 2019

00u00 0 TV Mond-, kaak-, en aangezichtschirurg Gwen Swennen (48) staat vanavond centraal in 'Topdokters'. De professor trekt onder andere naar een medisch congres in München, waar hij zijn zelf ontwikkelde instrumenten aan zijn collega's demonstreert.

Eén van de bijzonderste operaties uit de carrière van de arts? Die van miljonair Bart Versluys. De vastgoedgigant kreeg op vakantie een jetski frontaal in het aangezicht. Professor Swennen opereerde hem in het AZ Sint-Jan in Brugge en de twee zijn sindsdien goeie vrienden. "De oogkassen, het middengezicht, de neus en de onderkaak: alles was volledig verbrijzeld", vertelt hij over de operatie van Versluys. "Dat is een grote puzzel. Alles wordt met plaatjes en schroefjes gedaan: Barts gezicht zit dus vol met honderden deeltjes." (DBJ)

'Topdokters'

VIER 20.35 uur