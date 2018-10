"Als ik hetero was, had ik een moeilijk momentje gehad": Jani keurt kandidaten 'Dancing with the Stars' sam

13 oktober 2018

09u00 0

Op vrijdag 19 oktober start het eerste seizoen van Dancing With The Stars op VIER. Die stars van dienst zijn Karen Damen, James Cooke, Kat Kerkhofs, Peter Van Asbroeck, Leen Dendievel, Ian Thomas, Elodie Ouedraogo, Sien Eggers en Fabrizio Tzinardis. Gert Verhulst en Jani Kazaltzis leiden alles in goede banen, en die laatste verklapt al hoe hij ieders kansen inschat. De stijlgoeroe is alvast erg onder de indruk, zowel over de moves als over, euh, andere dingen.

