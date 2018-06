'Alloo En De Liefde': Inge vindt eindelijk een man die haar 11 kinderen er met plezier bij wil nemen MVO

06 juni 2018

11u29 1 TV In ‘Alloo En De Liefde’ laat Luk Alloo een straffe madam aan het woord. De 52-jarige Inge uit Laakdal is een alleenstaande moeder van 2 kinderen die het huis uit zijn, 4 pleegkinderen met een beperking en ook 5 adoptiekinderen met een handicap. Momenteel zorgt ze dus voor 9 kinderen in huis.

“Op m’n 16de werd ik voor het eerst zwanger, op m’n 21ste kon ik door omstandigheden geen kinderen meer krijgen. Maar het was niet af. Ik wist van jongs af aan dat ik minstens 6 kinderen wou, en ik wou een warm nest creëren voor hen. Ik word er kwaad van als mensen vragen of ik een instelling heb, ik ben gewoon mama”.

Luk Alloo komt in een gezellige bende terecht tijdens zijn bezoek, wanneer ook Inges biologische kinderen en kleinkinderen langskomen, en tevens een uitwisselingsstudente uit een kansarm gezin in Kroatië, die al 8 jaar kind aan huis is en in België studeert. Inges liefde is echter nog altijd niet op. Ze was ervan overtuigd dat de liefde niet meer voor haar was weggelegd, maar toch kwam er een man in haar leven die haar immense familie er graag bij neemt. Haar onverwachte liefdesverhaal vertelt ze morgenavond in de allerlaatste aflevering van het programma.

'Alloo En De Liefde', donderdag 7 juni, 21u45, op VTM.