“Alles is fake, zelfs het kampvuur”: ‘Temptation’-deelnemers verbreken stilzwijgen en leggen bom onder programma

07 mei 2020

16u32

Bron: YouTube/Instagram 0 TV Spanning en sensatie liggen altijd op de loer op de stranden van ‘Temptation Island’. Maar achter de schermen zijn bedrog en misleiding blijkbaar troef, want verschillende deelnemers van het huidige seizoen spreken zich via de sociale media uit over het programma. Zo stellen deelnemers Gianni en Melissa, die als koppel deelnamen, én Roshina dat kijkers bedot worden en vrijwel alles aan ‘Temptation Island’ in scène wordt gezet.

Het waren Gianni en Melissa die het vuur aan de lont staken in een vlog op YouTube. “Aan dat programma is niks echt. Echt helemaal niks”, zeggen de Nederlanders, die ‘Temptation’ vroegtijdig moesten verlaten nadat ze betrapt werden met smartphones. Zo meent Gianni dat deelnemers hun dates meermaals toegewezen kregen, hoewel het op tv lijkt alsof dat hun eigen keuzes zijn. Ook Melissa heeft haar bedenkingen: zij stelt dat ze door de makers doelbewust als een chagrijnig iemand werd neergezet. “Het was niet zo erg als ze op tv hebben laten zien”, zegt zij. “Er waren ook avonden dat ik wel meedeed met de spelletjes en ik ging helemaal niet altijd als eerste naar bed. Maar dat laten ze wel zo zien, natuurlijk.”

“Ze vergroten al je eigenschappen”, vervolgt Gianni. “Als je drie keer boos bent en tien keer blij, dan laten ze je drie keer boos zien en één keer blij.” Ook de beruchte kampvuren zouden stuk voor stuk opgezet spel zijn. Gianni zegt dat de crew bewust enorme omwegen maakte met het busje, om zenuwen en twijfels op te wekken. “En dan laten ze beelden van tijdens de terugrit zien, maar dan alsof je naar het kampvuur toe gaat.”

“Compleet andere beelden”

Volgens het koppel krijgen deelnemers ook compleet andere beelden te zien dan de afleveringen laten uitschijnen. “Die beelden die jij te zien krijgt, die krijgen wij niet”, klinkt het. “Ik en Roshina kregen heel andere beelden te zien van Gianni en Karim. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Ik kreeg een beeld van hem te zien dat hij iets heel anders zegt. Mijn reactie op televisie klopt daar niet op, want ik heb iets heel anders gezien op dat moment. Ik kreeg echt stomme dingen te zien. Op zo’n echt kampvuur krijg je drie verschillende ‘rondes’ met vijftien filmpjes”, vervolgt Melissa. “En waar jij het ergst op reageert, dat gebruiken ze.”

Vraag is natuurlijk: spreken Gianni en Melissa de waarheid, of gaat het om achterklap van een misnoegd koppel omdat ze naar huis werden gestuurd? Merkwaardig genoeg lijkt ook Roshina, die de relatietest aangaat met haar vriend Karim, de beweringen te bevestigen. Zo liet zij via Instagram weten dat het tijdens de kampvuren niet ongewoon was dat er langer dan een uur werd gefilmd. Roshina beaamt dat de koppels inderdaad meerdere beelden te zien kregen, hoewel enkel de “heftigste reacties” worden uitgezonden. Bovendien moesten bepaalde momenten, zelfs tijdens het kampvuur, meermaals opnieuw ingeblikt worden, door pakweg een verkeerde uitspraak.

Vals koppel?

En dan zijn er nog Zach en Simone, die kwamen opdraven toen Gianni en Melissa het eiland moesten verlaten. Volgens het persbericht wonen Zach en Simone al een jaar samen, maar de Nederlandse ‘Temptation’-experte Michella Kox heeft daar haar bedenkingen bij. “Ik lach me kapot”, schreef zij op Facebook. “Nou, mensen, jullie kijken naar lucht! Want 80% van ‘Temptation Island’ is net zo nep als mijn borsten.”

Michella krijgt ieder jaar veel tips en weetjes over de deelnemers binnen, en dat was over Zach en Simone niet anders. “Ik ken Zach goed”, aldus één van Michella’s tipgevers. “Hij en zijn vriendin Simone ­waren al uit elkaar toen ze aan ‘Temptation Island’ meededen. Ze hebben zich als koppel voorgedaan. Zach wilde met zoveel ­mogelijk meisjes naar bed. De namen van die meiden schreef hij op zijn slaapkamermuur. Hij zat op te scheppen dat hij op den duur ‘verder moest schrijven op de grond’.” Anderen beweren dan weer dat Zach op mannen valt. Of dat hij en Simone ingehuurde acteurs zijn die ‘Temptation Island’ wat leven moeten inblazen.

