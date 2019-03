‘Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk’: Gunther Levi en Sven De Ridder doen een sensueel duet in ‘#LikeMe’ TK

17 maart 2019

Elke zondagochtend zendt Ketnet een nieuwe aflevering van '#LikeMe' uit, een serie waarin muziek centraal staat - de Vlaamse versie van 'Glee', zeg maar. In de reeks worden liedjes uit de oude doos vaak in een nieuw, modern jasje gestoken. Zoals 'Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk' bijvoorbeeld.

In de Ketnet-reeks spelen Gunther Levi en Sven De Ridder een koppel, en zoals iedereen hebben die soms wel eens last van jaloezie. Gunther stelt zijn man echter gerust door het nummer van Margriet Hermans uit 1990 te zingen, wat ontaardt in een knap duet. “Ik had nooit gedacht dat ik in mijn carrière nog een lied als dit zou mogen zingen voor een mooie man als Sven De Ridder”, lacht Levi.