‘All In The Family’, de tv-klassieker die bijna altijd verkeerd begrepen werd

11 augustus 2019

06u00

Bron: Primo 0 TV Een van de meest mythische televisieseries uit de jaren zeventig is ‘All In The Family’, over het modale arbeidersgezin Bunker uit de wijk Queens in New York. Ze werd razend populair, maar het scheelde geen haar of de serie had nooit het scherm gehaald in Amerika.

De mosterd voor de vooringenomen, kregelige en kortzichtige patriarch Archie Bunker haalde producer Norman Lear bij de Britse sitcom ‘Till Death Us Do Part’, die tussen 1965 en 1975 op de BBC te zien was. Hij herkende in het Britse hoofdpersonage Alf meteen zijn eigen oerconservatieve vader Herman. Zo nam Alf ook termen als ‘Meathead’ (vleeskop) en ‘Stifle Yourself’ (hou je bek) in de mond, die zo typisch Archie Bunker zouden worden. In ‘Till Death Us Do Part’ stond een arbeidersgezin uit de Londense East End centraal. Later volgden nog remakes in Brazilië, Duitsland en Nederland. Daar heette het ‘In Voor- en Tegenspoed’.

Toen Lear zich aan het werk zette voor de pilootaflevering, dacht hij oorspronkelijk aan Mickey Rooney om de rol van Archie te spelen. De voormalige kindster bedankte vriendelijk maar kordaat voor het aanbod, omdat hij de onderwerpen en dialogen toch een beetje gevaarlijk vond om in een primetime uitgezonden sitcom aan bod te laten komen: politiek, homoseksualiteit, racisme, antisemitisme, vrouwenrechten. Hij waarschuwde Lear zelfs: “Norm, ik denk dat je jezelf gaat verbranden en dat ze je gaan afmaken”. Achteraf werd gefluisterd dat Rooney had geweigerd omdat hij dacht dat de serie nooit een succes zou kunnen worden bij het grote publiek.

