‘Alberto Vermicelli’ knipt de haren van Gertje na lange tijd nog een keer: “Zorg dat ik straks niet naar een échte kapper moet” MVO

17 september 2020

16u35 5

TV Het was al even geleden, maar 'Meneer Spaghetti' moest en zou de haren van zijn goede vriend Gert Verhulst knippen. Koen Crucke, die jarenlang de rol van kapper Alberto speelde in 'Samson & Gert', is vanavond namelijk te gast in 'Gert Late Night'.

“Jij kunt dat toch, he, Albert?” “Ten eerste is het Alberto!” Het lijkt wel een sketch uit het bekende kinderprogramma, maar niets is minder waar. Koen haalde zijn innerlijke Alberto Vermicelli weer boven op de Evanna en besloot om zijn goede vriend Gert een knipbeurt te geven. “Echt lang geleden dat ik dit nog gedaan heb”, klinkt het. “Ik ben van mijn 14 tot mijn 16 jaar wel echt kapper geweest hoor, niet alleen op tv.” Gert heeft het er toch niet mee: “Zorg maar dat ik straks niet naar een échte kapper moet om het recht te laten trekken.”