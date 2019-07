“Al die jonge actrices die mij om selfies vroegen”: Willy Sommers genoot intens van zijn gastrol in ‘Familie’ Redactie

03 juli 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “ Ik was blij, maar niet verrast dat ik voor een gastrol in ‘Familie’ werd gevraagd”, vertelt Willy Sommers (66). “Gunther Levi had immers zijn mond voorbijgepraat. ‘We kijken ernaar uit dat je binnenkort bij ons op de set staat’, zei hij...”

“Ik had mijn manager gevraagd wat Gunther Levi met dat zinnetje bedoelde”, zegt Willy. “Bleek dat de mensen van ‘Familie’ bij hem hadden gepolst of ik geïnteresseerd was om in de serie op te treden op de benefiet voor zieke Rik. En zo wist ik dus op voorhand wat de tv-makers van plan waren en kon ik er al eens over nadenken.”

Had jij dan twijfels?

Compleet niet, eigenlijk. Cindy en onze Luka zijn fan van ­‘Familie’, en ook ik pik al eens een aflevering mee. En dan zie ik hoe goed die reeks gemaakt is. Voor mij was het dus een uitgemaakte zaak dat ik die gastrol zou aannemen. En in mijn achterhoofd dacht ik: ‘Zo kom ik nog eens op tv’. Want zo veel kansen zijn er voor ­artiesten als ik niet meer.

Hoe verliep de samenwerking?

Bij mijn eerste gesprek vroegen ze of ik twee nummers kon playbacken. Ik antwoordde dat ik alleen maar live zing, omdat ik graag de interactie zoek met het publiek. Maar toen waarschuwden ze me dat ik een nummer misschien wel tien keer zou moeten zingen, omdat ze beelden van alle kanten willen. Of ik dat wel kon: zoveel live zingen? Toen moest ik wel even lachen. Mijn live-concerten duren anderhalf uur, hé! Maar na vijf opnamen van ‘Laat de zon in je hart’ en ‘Als een leeuw in een kooi’ hadden ze al genoeg beeldmateriaal.

Werd je goed ontvangen op de set?

Als een koning! Gunther Levi zat niet in de scènes, maar was er wel om mij op te vangen en een rondleiding te geven. Hij is al lang een goede vriend van mij, maar dat hij zich zó om mij bekommerde, vond ik chic van hem.

En de andere acteurs?

Heel wat jonge actrices, van wie ik de naam niet allemaal ken, kwamen enthousiast ­vragen of ze selfies met mij mochten nemen. Ze waren overdonderd door de reacties van het publiek: ‘Amai, wat is dat hier allemaal.’ Er was mij immers gevraagd om vijftig fans mee te brengen voor de ambiance. Zoals bij elk optreden zongen die alles uit volle borst mee en dat vonden ze bij ‘Familie’ heel speciaal en sfeervol.

Je komst naar ‘Familie’ leek wel één langgerekte reclamespot: weken vooraf werd er alleen maar vol lof over jou gesproken.

Ja, dat gevoel had ik ook. ­Sommige personages zongen zelfs mijn liedjes. Dat had ­natuurlijk met de verhaallijn te maken. Benny had immers overal verkondigd dat ik op zijn benefiet zou optreden, maar dat was veel te voorbarig. Het draaide dan ook voort­durend rond de vraag of ik nu ging komen of niet.

Merkte je dat de ‘Familie’-kijkers daarin meegingen?

O ja. Voor of na optredens vragen fans geregeld aan mij hoe het gaat met Cindy en de kinderen, of dat ik nieuwe liedjes heb. Maar de voorbije weken hoorde ik nog maar één vraag: ‘Ga jij nu echt optreden in ­‘Familie’?’ Zelfs jonge meisjes, die mijn dochter konden zijn, klampten me enthousiast aan.

Wat antwoordde je dan?

Dat ik niks mocht verklappen. Ondertussen hielden Cindy en Luka me elke dag op de hoogte van wat er allemaal gebeurde in ‘Familie’. Zij zeiden ook: ‘Het is echt niet meer te doen: ze hebben het alweer over jou gehad!’ Mijn naam viel wel drie of vier keer per aflevering. Ik had nooit verwacht dat mijn komst voor zoveel commotie zou zorgen.

In ‘Familie’ laat je je goed hart zien en treed je gratis op de benefiet op. Doe je dat nog?

Af en toe komt er een aanvraag binnen. Mijn agenda laat dat natuurlijk niet altijd toe, maar ik doe toch mijn duit in het zakje. Elk jaar kies ik ­samen met mijn manager een drietal goede doelen, die ik steun met een gratis optreden. Volgens mijn manager is het wel opvallend dat er sinds die verhaallijn in ‘Familie’ meer aanvragen voor benefieten binnenkomen.

Kortom, Willy Sommers is weer hot.

Ik ben nu al bijna vijftig jaar ­artiest, maar wat ik dit jaar meemaak is echt uitzonderlijk. 2019 is mijn strafste jaar ooit. Er liggen nu al 199 optredens vast, binnenkort sta ik op het hoofdpodium op de Gentse Feesten... Ik vermoed dat dat een gevolg is van mijn optreden vorig jaar op Pukkelpop. Dat was een scharniermoment. Nadat ik de hele tent vol jeugd aan het meezingen had gekregen, volgden alleen maar felicitaties. Will Tura was de eerste die me na afloop belde en ook Bart Peeters vond het ‘chapeau’. Ja, ik voel dat ik nu veel meer respect krijg, en dat voelt goed. n

Info: op 23 augustus verschijnt ‘Sommers 69’, een album met hits uit 1969 die Willy Sommers toen met zijn coverband speelde.