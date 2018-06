"Al die extreme reacties, eigenlijk zijn dat complimenten": 'Thuis' blikt terug op een bewogen seizoen HL

12 juni 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Nog een - ongetwijfeld bloedstollende - finale en dan zit het 23ste seizoen van 'Thuis' erop. Dag Allemaal vroeg de makers om de balans op te maken, en die oogt enorm positief. Ondanks de bijwijlen vernietigende reacties die sommige verhaal­lijnen uitlokten. De babywissel door Mayra en de plotse dood van Luc in ’t bijzonder.

Op tv gaat ‘Thuis’ na de finale op 14 juni in zomermodus. De cast en crew worden wel nog tot eind deze maand op de set verwacht, en vlak voor hun zomervakantie worden ze getrakteerd op een feestelijke barbecue. Want er valt heel wat te vieren.

"We blikken inderdaad zeer tevreden terug op dit seizoen", zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. "We kennen nog niet alle kijkcijfers, maar we gaan er nu al van uit dat er dit jaar dagelijks gemiddeld meer dan 1,3 miljoen kijkers - live plus uitgesteld - op ons afstemden. Van al wie tussen 20u10 en 20u40 in Vlaanderen voor de buis zit, kijkt de helft sowieso naar ‘Thuis’. Een prachtig resultaat, en we weten dat de kijkers het dubbele huwelijk in november het absolute hoogtepunt van het seizoen vonden."

Judith trouwde toen met Tom en Nancy met Dieter.

"Het eerste was langverwacht, het tweede meer een verrassing. Maar Nancy en Dieter toonden de mooie kant van de liefde en de kijkers konden de cameo van Wout Van Aert en de romantiek op hun honeymoon naar Parijs wel waarderen. Dat de trouwerijen aansloegen, merkten we aan een piek van meer dan 1,5 miljoen kijkers én aan de stroom reacties die de VRT kreeg."

Welke reacties waren dat zoal?

