Acteur Tom De Hoog uit 'Gent West' is ook in't echt cipier: "De gevangenis is een wrede wereld" Wim Nijsten

27 maart 2018

Acteur Tom De Hoog (44), die in de VIER-reeks 'Gent West' een cipier speelt, is dat ook in het echte leven. Het grote publiek kent hem nog als Maarten uit 'Thuis', de toenmalige vriend van Eva.

Weinigen die beter geplaatst zijn dan Tom De Hoog om te zeggen hoe realistisch het beeld is dat ‘Gent West’ van de vrouwengevangenis schetst. "Sommige details verschillen van de werkelijkheid", stelt hij in Dag Allemaal. "Maar ‘Gent West’ is dan ook geen ­documentaire, hé." 

Het was een tijdje geleden dat de acteur nog op tv te zien was. "Af en toe heb ik nog wel een rolletje", zegt hij. "Maar zoals zoveel ­acteurs heb ik voor een ander hoofdberoep gekozen, omdat het moeilijk is om enkel van acteren te leven. De keuze voor cipier is misschien opvallend, maar ik zie het verschil niet echt met pakweg een bank of een ­verzekeringskantoor." 

De job van cipier is emotioneel niet de gemakkelijkste. "Een gevangenis is een heel klein universum", zegt hij. "Die draagt een soort van wreedheid met zich mee die weinigen beseffen. Niet veel mensen beseffen wat het betekent om je vrijheid te verliezen." De misdaden van zijn gevangen kent Tom niet. "Die mensen zíjn al veroordeeld, het is niet aan mij om opnieuw hun proces te maken", vertelt hij. "Van sommigen weet ik niet eens wat ze hebben uitgespookt. Dat is niet relevant om mijn job goed te doen."

Kruisbestuiving

Tom kan zijn talenten kwijt in beide jobs. "Ik ben goed met mensen. Heel belangrijk, want cipiers zijn eigenlijk eerstelijnshulpverleners. De gevangenis is een boeiende wereld met mensen van divers pluimage." Voorlopig is Tom ook nog graag acteur. "Ik vertoef nog graag in dat wereldje", klinkt het. "Ik vind het fijn om in de gevangenis over mijn collega-acteurs te praten en omgekeerd. Als mens en als acteur was ik eigenlijk wel op zoek naar die kruisbestuiving. Want hoe kan je nu als acteur ‘het leven’ spelen als je het echte leven niet kent?"