"40 kippen geslacht": Filip Peeters verkiest kip van eigen spit

TDS

14u59

Bron: VIER 4

Vanavond in 'De Slimste Mens Ter Wereld': Filip Peeters kiest er voor om zijn eten eigenhandig klaar te maken, en dus ook zijn vlees en gevogelte zelf te slachten. "Dit jaar heb ik al veertig Mechelse koekoeken geslacht. Ik ben die zelf in het voorjaar gaan halen. Ik laat die eerst opgroeien, dan slacht ik ze. En dan stop ik ze in de diepvries. Waarom ik er veertig haal? Zo kan ik ongeveer elke week eentje eten."

'De Slimste Mens ter Wereld', vanavond om 21u40 op VIER.

