3.500 teams voor online ‘Bassie en Adriaan’-quiz MVO

31 mei 2020

Meer dan 3500 teams hebben zaterdagavond online meegedaan aan een pubquiz van 'Bassie en Adriaan'. Op het YouTube-kanaal van de twee werd aan de hand van negentig vragen bepaald wie zich de grootste kenner van het televisieduo mag noemen. Naar de livestream keken 32.000 fans.

De quiz werd gepresenteerd door de broers Frans en Peter van Reijen, bekend van de populaire YouTube-serie ‘Simsala Saartje’. Samen met Aad maakten zij de vragen, die volgens Peter “best pittig waren”. “Dus wat ons betreft een geslaagde test voor alle fans.” Zo moesten de deelnemers onder andere antwoord geven op vragen als ‘Hoe heet de parkiet die Bassie cadeau kreeg?’ en ‘Hoeveel telefoons zagen en/of horen we de Baron breken in de serie De Geheimzinnige Opdracht?’ Tijdens de quiz passeerde een schat aan uniek ‘Bassie en Adriaan’-materiaal de revue. De beelden zijn samengesteld door de officiële archivaris van al het materiaal van de clown en de acrobaat.

Of er een vervolg komt, is nog afwachten. “De reacties waren heel positief en er deden meer mensen mee dan verwacht. Dus wat ons betreft smaakt het zeker naar meer”, zegt Peter. Dat Aad van Toor ook de hele avond heeft zitten kijken, was helemaal bijzonder. “Van hem kregen we ook complimenten. Dat was heel leuk. Maar hij vond het wel een lange zit. Van hem zou het een eventuele volgende keer wel wat korter mogen duren.”

De populariteit van het inmiddels bejaarde duo is nog altijd enorm. Via hun eigen YouTube-kanaal worden hun vroegere avonturen nog steeds veelvuldig bekeken.