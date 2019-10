"24 uur in de Eclipse, maar al last na 10 minuten": Robin wil record verbreken in ‘Belgium’s Got Talent’ DBJ

04 oktober 2019

Vierentwintig uur aan een stuk over de kop gaan in een kermisattractie. Dat is het wereldrecord dat de 37-jarige Robin uit Aalter vanavond wil verbreken in 'Belgium's Got Talent'. Een knettergekke onderneming, maar Robin is ervaringsdeskundige. Het vorige record - van tien uur - staat ook op zijn naam. "In de Eclipse denk ik na over het leven", zegt hij.

"Het. Slechtste. Idee. Ooit." Jurylid Dan Karaty is duidelijk wanneer hij samen met zijn collega-juryleden An Lemmens, Jens Dendoncker en Stan Van Samang voor de kermisattractie Eclipse staat - een ronddraaiende arm van 50 meter hoog die zo'n 10 loopings per minuut maakt. De 'Belgium's Got Talent'-jury ruilt vanavond eenmalig de Antwerpse Stadsschouwburg in voor de Sinksenfoor, waar Oost-Vlaming Robin Demyttenaere het 24 uur wil uithouden in de duizelingwekkende attractie.

"Ik heb het zwaar gehad", blikt Robin terug op zijn poging. "Ik ben het een en ander gewoon, maar ik kan zeggen dat het nog nooit zo lastig is geweest. Dat kwam vooral door de stank boven de Antwerpse Sinksenfoor, afkomstig van een waterzuiveringsstation verderop. Bovendien was het ook heel erg warm die dag. Die combinatie zorgde ervoor dat ik na tien minuten al last kreeg van mijn maag. Nadien ging het gelukkig weer beter."

Is dat wel een talent?

Robin is ervaringsdeskundige, want het vorige wereldrecord in de Eclipse - 'amper' tien uur - vestigde hij twaalf jaar geleden al. Maar is dat nu een talent, uren aan een stuk in een kermisattractie zitten? "Die opmerking krijg ik wel vaker. Maar toch is er niemand die het record probeert te verbreken. Dan moet er toch iets speciaals aan zijn? Ik daag iedereen uit om het te proberen. Mocht ik doorgaan, heb ik trouwens nog records in gedachten."

Tijdens de recordpoging wordt voor de attractie een grote digitale klok gezet om de tijd bij te houden. Robin blijft in het tuig zitten, terwijl het voor de bezoekers gewoon open blijft. Elke drie uur krijgt hij een tiental minuten pauze voor een sanitaire stop of een kleine snack. "Voor je eraan begint, eet je best niet te veel, want dat kan je zuur opbreken", zegt hij. "In mijn geval waren dat een paar kleine hamburgers van McDonald's. (lacht) Maar veel trucs zijn er niet, hoor. Al neem ik nooit de gordel vast, je moet zo ontspannen mogelijk in de stoel gaan zitten. Uiteindelijk is het ook niet zó lang. In een vliegtuig zit je toch ook soms tien uur of langer op dezelfde stoel?"

Robin begon in de late namiddag aan zijn poging. Hij zat dus relatief snel in zijn eentje in het donker rondjes te draaien. "Het werd er vooral erg koud", vertelt hij. "Maar rondjes draaien in de Eclipse kan ook ontspannend zijn. Op die eenzame momenten denk ik na over het leven, oude liefdes en over mijn jeugd. En als ik even niet meer weet wat te doen, is er nog altijd het uitzicht. Dat was de moeite in Antwerpen. Ik kon de treinen uit Nederland zien aankomen en dan waren er ook nog ellenlange files op de Antwerpse Ring. Daar stond ik toch maar mooi niet in. (lacht)"

(Lees verder onder de foto.)

Probeer het vooral niet zelf

Floris Wuyts, hoogleraar Fysica aan de Universiteit Antwerpen, is verbonden aan de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en is expert in onderzoek naar problemen met evenwicht en oriëntatie. Hij zou zich nooit wagen aan een dergelijke recordpoging. "De manier waarop mensen omgaan met zo'n verstoring van het evenwicht is bij iedere persoon anders. Maar de kans dat 24 uur in zo'n tuig enkele uren of zelfs dagen nadien nog te voelen is in je evenwichtsgevoel, is toch reëel. Ik zou het niet aanraden, maar het hangt er ook van af hoeveel ervaring de persoon heeft met zulke situaties. Dat er blijvende schade optreedt aan het evenwichtsorgaan in je oren lijkt me dan weer heel onwaarschijnlijk. Dat kan echter wel optreden na een fikse klap op je hoofd, bijvoorbeeld."

