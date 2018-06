'2 Sterren Restaurant': de twee finalistenduo's gewikt en gewogen Jong geweld vs. rustige vastheid Marc Coenegracht

07 juni 2018

00u00 0 TV '2 Sterren Restaurant' is al aan z'n finale toe, en die wordt een strijd tussen jeugdig enthousiasme en rustige ervaring. Tussen een vernieuwende keuken en culinaire zekerheden. Maar wie gaat met de trofee lopen? Marie en Andy met 'The Pescetarian', of Kürt en Roel met 'Stove'?

"Gaan, gaan, gaan!" Dat is het motto van de twee duo's voor wie de finish wenkt. Vanavond weten we wie als eerste over de meet komt. Boezemvrienden Kürt en Roel, die al bij de eerste strijd tegen Bieke Ilegems en Erik Goossens erg diep moesten gaan, zullen nog meer van hun krachten moeten aanspreken als ze met 'Stove' willen winnen. Want het jeugdige geweld en enthousiasme van Marie en Andy counter je niet zomaar. Bovendien zijn de twee jongsten van de bende enorm leergierig. Wie met de trofee van '2 Sterren Restaurant' naar huis gaat, wordt niet bepaald door de televotende kijker. Gelukkig maar, want de mensen thuis hebben natuurlijk geen enkel gerecht geproefd. Die klus is weggelegd voor sterrenchef en onelinerspecialist Sergio Herman, die samen met recensenten Luc Hoornaert en Willem Asaert z'n oordeel velt. Daarbij zal vooral worden gekeken naar de evolutie die de duo's hebben doorgemaakt, en of ze met de kritiek van de recensenten hebben rekening gehouden. Maar voor de jury de restaurants aandoet, gaan de duo's zelf tafelen bij de concurrentie om sterktes en zwaktes in te schatten.

Andy Peelman (34) & Marie Verhulst (22)

'THE PESCETARIAN', GENT

Beetje hulp van Njam!

Marie en Andy leerden elkaar kennen tijdens de opnames van 'Boxing Stars'. Zij klopte in de finale Hilde De Baerdemaeker, hij moest de duimen leggen voor stormram Sieg de Doncker. De twee beleefden met 'The Pescetarian' in Gent een dramatische start. Andy dwaalde als gastheer stuurloos rond in de zaal en Marie raakte niet veel verder dan het opzuigen van elke tip waar Sergio Herman mee kwam aanzetten. En dat terwijl de topchef zich, naar eigen zeggen, voor het duo het zweet tussen de bilnaad werkte. Ze gaf het niet prijs, maar Marie ging ongetwijfeld aankloppen bij de chefs van Njam!, het kookkanaal van papalief Gert Verhulst. Ze maakte gigantische sprongen voorwaarts en kon zelfs Sergio doen wegdromen bij een hemels slaatje.

Maar het blijft afwachten hoe stoorzender Andy zich zal gedragen tijdens de finale. Moeders leukste spelen is best plezant, maar daar krijg je de culinaire top niet mee overtuigd. Natuurlijk is Peelman snugger genoeg om in te zien dat het vanavond allemaal strakker, afgelijnder en soberder moet zijn. 'The Pescetarian' gaat in de finale voor een veggie-aanbod, met onder meer een 'moestuintje' en groentesavarin, en een gestroomlijnde bediening zonder wachttijden.

Conclusie: Als de jury kiest voor de grote vooruitgang die vooral Marie gemaakt heeft, en Sergio zich niet te veel ergert aan de speelse Andy, dan kan dit duo voor de verrassing zorgen.

Roel Vanderstukken (41) & Kürt Rogiers (47)

'STOVE', LEUVEN

Constant hoog niveau

Kürt en Roel zijn 'Familie'-collega's en boezemvrienden die elkaar al jaren kennen en zonder aarzeling voor elkaar door het vuur gaan. Roel is een gedreven amateurkok die graag experimenteert, maar voor deze wedstrijd voor zekerheden kiest. Hij heeft zich sinds de start van het programma nog gevoelig bijgeschoold en verbeterd. En hij is niet te beroerd om de tips van Sergio Herman creatief op zijn gerechten toe te passen.

Kürt is een begenadigd gastheer die zorgvuldig de positieve elementen van zijn bekendheid gebruikt, maar zeker niet misbruikt. Zijn gebrek aan professionele kennis en ervaring maakt hij ruimschoots goed door discreet, maar charmant en sympathiek zijn gasten te ontvangen voor een culinair reisje in 'Stove'. De twee hadden het tijdens de halve finale fysiek behoorlijk moeilijk. De vraag blijft of de stress en - vooral - de fysieke druk hen vanavond niet fataal wordt. 'Stove' zet in de finale onder meer paling en eetbare bloemetjes op het menu, net als 'de jodenhaas', het meest malse stukje uit de schouder van een rund.

Conclusie: Als de jury kiest voor het constante hoge niveau van de keuken en de lange wachttijden niet te ernstig neemt, dan zitten Kürt en Roel gebeiteld.

'2 Sterren Restaurant', vanavond om 20u35 op VTM.