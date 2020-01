Exclusief voor abonnees ‘1 jaar gratis’ keert terug, maar zónder Katja Retsin: “Hallo, ik heb nog steeds hetzelfde telefoonnummer, hoor” Redactie

07 januari 2020

09u48

Bron: Dag Allemaal 0 TV Makkelijk hebben ze het niet, de Vlaamse regiozenders. Maar in hun inspanningen om kijkers aan zich te binden, trekken ze - met succes - de kaart van bekende gezichten die niet meer aan de bak komen bij Eén, VTM of VIER. “Blij dat ik weer volop tv kan maken”, zegt Katja Retsin (47) die dit jaar op víer regionale zenders te zien is, “want ik ben alleen maar beter geworden in mijn job.”

Een nieuwsbericht van oktober: “Er zijn alweer zeven mensen ontslagen bij de West-Vlaamse regionale televisie Focus-WTV.” Het ­zoveelste verhaal over sociale problemen bij de Vlaamse regiozenders. De reden is tegelijk simpel en moeilijk op te lossen: de reclame-inkomsten zijn al jaren in duikvlucht.

Om rampscenario’s te vermijden werd er al gesnoeid, maar tegelijk wordt er ook geïnvesteerd. De opvallendste trend is het aantrekken van ­gevestigde namen. Schermgezichten die ooit furore maakten op de nationale televisie, maar er geen kansen meer krijgen, worden gretig opgevist door de elf regiozenders. Met succes. Want qua kijkcijfers lijkt de kentering ingezet. Zowel bij ROB-tv (Regionale Omroep Brabant), TV Limburg, ATV (Antwerpse Televisie) als bij TV Oost was 2019 een beter jaar dan 2018. En het succes is grotendeels te danken aan de instroom van vertrouwde schermgezichten, daar zijn experts het over eens.

Veel op pad

Katja Retsin is zo iemand die haar carrière dankzij deze tendens nieuw leven kon inblazen. Bij TV Oost en ATV was ze al aan de slag, en nu boden ook ROB-tv en TV Limburg haar een contract. “Ik maak lifestyle- en showbizzreportages”, zegt Katja. “Ik ben vooral veel op pad. Achter een presentatiedesk staan is alweer een hele tijd geleden.” En zo is Katja bezig aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. Ooit was zij één van de leading lady’s bij de openbare omroep. ‘Steracteur Sterartiest’, ‘1 Jaar Gratis’, ‘De Rode Loper’, tot 2011 was Katja een vertrouwd gezicht in de Vlaamse huiskamer.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis