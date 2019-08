TV TIPS. Dit mag je vandaag niet missen op de buis Dinsdag 13 augustus IDR

13 augustus 2019

16u00 1 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Missing link’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Geen idee waarmee je vandaag je koters moet entertainen? Goed nieuws, want bij Proximus en Telenet hebben ze de oplossing gevonden! Vanaf vandaag kan je immers kijken naar ‘Missing link’, een animatiefilm waar je ook als ouder plezier aan kan beleven. Het verhaal draai rond de (fictieve) Britse Sir Lionel Frost, die in 1886 op pad gaat met een Sasquatch om een hoop Yeti’s, te vinden. Woehoe!

‘Goed verlof’, 21u40 op VTM

Wat moet je doen als je het niet eens raakt over je vakantiebestemming? De hulp inschakelen van Tine Embrechts en Guga Baúl, natuurlijk. Zij gaan in ‘Goed Verlof’ aan de slag om mensen met hun zoektocht naar de ideale vakantie. Vanavond is het lijdend voorwerp van deze aflevering een gezinsvakantie. Steffie zit op haar centjes en wil liefst zo weinig mogelijk uitgeven, terwijl haar partner Chris zoveel mogelijk luxe wil. Spanning, drama én sensatie verzekerd!

‘Déjà vu’, 21u45 op Q2

Heb je soms het gevoel dat je al eens iets eerder hebt meegemaakt? Awel, dat heet dan (in het Frans) een déjà vu en da’s precies waar deze film met Denzel Washington ook om draait. Denzel kruipt immers in de huid van politie-inspecteur Doug Carlin, die tijdens een onderzoek naar een bomontploffing beseft dat hij dat precies al eens eerder heeft gezien. En als u nu denkt dat we in herhaling vallen: da’s niet waar. ‘t Is een déjà vu, haha.

‘Mission: Impossible II’

Tom Cruise die andermaal de wereld redt. Voila, nu bent u ook weer mee.

‘Je zal het maar zijn’, 21u10 op NPO 3

Omdat het soms ook wel eens mag balanceren op de grens van grappig en eigenzinnig, moeten ze bij NPO 3 gedacht hebben. En daarom gaan ze bij de Nederlandse zender van start met de herhalingen van ‘Je zal het maar zijn’, waarin reportagemaakster Geraldine Kemper opmerkelijke mensen bezoekt. Vanavond gaat Geraldine onder andere langs bij iemand die leeft alsof de roaring twenties gisteren waren en een dragqueen.